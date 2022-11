Gevorkyan navýšil ve 3Q tržby meziročně o téměř 10 procent, zisk EBITDA narostl o 17,5 procent

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala meziročně 9,94% růst tržeb a 17,51% růst zisku EBITDA. Společnost cílí na splnění stanoveného ročního plánu.



Společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala za 3 čtvrtletí roku 2022 tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni 40,69 mil. EUR a zisk EBITDA 12,33 mil. EUR, což implikuje EBITDA marži na úrovni 30,29 %. V meziročním srovnání se stejným obdobím předchozího roku to znamená 9,94% nárůst tržeb a 17,51% nárůst zisku EBITDA.



Z hlediska naplněnosti ročního finančního plánu k 30.9.2022 a jejího porovnání se stejným obdobím minulého roku se u tržeb jedná o lepší výsledek (69,56 % k 30.9.2022 oproti 68,58 % k 30.9.2021) a u zisku EBITDA o nevýrazný pokles (65,54 % v roce 2022 oproti 66,04 % v roce 2021). Vzhledem k tomu, že finanční výsledky společnosti bývají ke konci roku akcelerovány, společnost cílí na splnění stanoveného ročního plánu. Trend akcelerace výsledků je ostatně možné vypozorovat z tabulky níže.



V uplynulých 3 čtvrtletích společnost dále vykázala provozní zisk na úrovni 5,95 mil. EUR a v porovnání se stejným obdobím minulého roku tak vykázala růst této položky o 8,56 %. Zisk před zdaněním (EBT) společnost vykázala na úrovni 3,73 mil. EUR, což znamená 4,54% nárůst oproti stejnému období minulého roku a překonání plánu o 6,39 %.





V průběhu 3. čtvrtletí společnost pokračovala v realizaci svých rozvojových plánů. Na konci září do závodu společnosti dorazil 300 tunový lis SACMI a v laboratoři byl dvakrát vyměněn 3D měřící souřadnicový stroj Zeiss-Duramax za novější řadu. Pokračovaly intenzivní práce na vnitřní části nové výrobní haly (kolaudace v listopadu 2022), byla pořízena a nainstalována další automatická linka spolu s robotem značky Kawasaki, která slouží k třídění výrobků pro odběratele a byla dokončena první fáze přestavby skladu materiálu.

