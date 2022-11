Orlen Unipetrol za první tři kvartály navýšil čistý zisk o 508 procent meziročně, tržby vzrostly o 82 procent

Petrochemický holding Orlen v letošních prvních třech čtvrtletích zvýšil čistý zisk meziročně o 508 procent na 2,616 miliardy zlotých (zhruba 13,6 miliardy Kč). Tržby stouply o 82 procent na téměř 30 miliard zlotých (zhruba 156 miliard korun). Oznámila to dnes polská společnost , která je majitelem podniku.



V samotném třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně stoupl o 455 procent na 1,126 miliardy zlotých (zhruba 5,85 miliardy Kč) a tržby se zvýšily o 77 procent na téměř 11,4 miliardy zlotých (asi 59,3 miliardy Kč). Za růstem tržeb stály vyšší ceny rafinerských a petrochemických produktů a vyšší objem rafinace, napsala .



Skupina Orlen je největší rafinerskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu.



Do skupiny Orlen spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně.



PKN Orlen je největší rafinerskou společností v Polsku. Od roku 2018 je jediným vlastníkem holdingu Orlen , do kterého patří i síť čerpacích stanic Benzina Orlen.