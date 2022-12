Polský majitel největší české sítě čerpacích stanic expanduje na Slovensku a v Maďarsku

Petrochemická firma Orlen, která patří přední polské ropné a plynárenské skupině , podepsala smlouvy o koupi čerpacích stanic v Maďarsku a na Slovensku. Společnost to oznámila v prohlášení. Orlen provozuje v Česku síť čerpacích stanic Benzina.

Polská agentura PAP uvedla, že odhadovaná hodnota obchodu je 229 milionů eur (5,6 miliardy Kč). Ke dni předání bude cena ještě upravena.



Vstup Orlenu do Maďarska souvisí s akvizicí polské skupiny Lotos, kvůli které prodala část čerpacích stanic v Polsku maďarské firmě MOL. Orlen v Maďarsku převezme celkem 143 čerpacích stanic a dalších 39 na Slovensku.



"Rozšiřujeme naši maloobchodní síť v Evropě. Posilujeme přítomnost na Slovensku a stáváme se jedním ze čtyř největších prodejců pohonných hmot na tomto trhu. Rozšiřujeme také naši maloobchodní síť na nový trh, a to do Maďarska, kde jsme již vybudovali velkoobchodní zastoupení," uvedl generální ředitel Daniel Obajtek.



Po dokončení transakce bude mít skupina Orlen v Maďarsku a na Slovensku více než 230 čerpacích stanic. Se 143 v Maďarsku a 91 na Slovensku bude patřit mezi čtyři největší hráče na obou trzích.



Díky akvizici bude mít Orlen čerpací stanice v šesti evropských zemích - v Polsku, Německu, Česku, Litvě, na Slovensku a v Maďarsku. Cílem firmy je do roku 2030 zvýšit počet čerpacích stanic pod svou značkou na 3500 a podíl zahraničních provozoven na celé prodejní síti má vzrůst na 45 procent z nynějších 37 procent.



V současnosti má firma téměř 3000 čerpacích stanic. V Česku je jedničkou na trhu se 430 stanicemi.