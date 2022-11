PKN Orlen zažádal na příští rok o tři miliony tun ruské ropy přes Družbu

Největší polská rafinerská společnost zažádala na příští rok o dodávky tří milionů tun ruské ropy přes ropovod Družba v rámci pokračujících dlouhodobých kontraktů. Informoval o tom dnes s odvoláním na své zdroje ruský deník Kommersant. Ruský monopolní provozovatel ropovodů Transněfť listu potvrdil, že obdržel žádosti od spotřebitelů v Polsku na příští rok. Neupřesnil však, kdo žádost podal ani o jaký objem se jedná.



Evropská unie se dohodla, že kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu přestane od 5. prosince dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, přes který se dostává ropa i do České republiky. Polsko a Německo, které odebírají ropu severní větví ropovodu Družba, nicméně už dříve uvedly, že do konce roku 2022 dovoz ropy z Ruska zastaví, připomíná agentura Reuters.



"Společnost důsledně diverzifikuje své dodávky ropy. V současné době 70 procent ropy do všech rafinerií společnosti v Polsku, České republice a Litvě pochází z jiných směrů než z Ruska. Společnost v současné době pokračuje pouze v dlouhodobých kontraktech na dodávky do Polska z tohoto směru (z Ruska)," sdělilo tiskové oddělení agentuře Reuters. Dodalo, že podnik zastavil veškerý dovoz ruské ropy po moři.



Společnost má smlouvy na dodávky ropy se společnostmi Rosněfť a Tatněfť . Očekává se, že smlouva s Rosněftí vyprší do konce roku. Dohoda s Tatněftí je podle obchodníků platná do prosince 2023. Tatněfť na základě dohody dodává do Polska přibližně 200.000 tun ropy měsíčně. Obě smlouvy byly podepsány před únorem 2022, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu.



Společnost provozuje rafinerie v Polsku, Litvě a České republice, které loni zpracovaly 29,9 milionu tun ropy. Firma sídlí v Plocku a je od roku 2018 jediným vlastníkem českého petrochemického holdingu Orlen , do kterého patří i síť čerpacích stanic Benzina Orlen.



Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.