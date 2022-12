Pilulka začala nově působit v Rakousku a pokračuje tak v expanzi do Evropy

Česká skupina lékáren Pilulka začala nově působit také v Rakousku. Zákazníci ji tam najdou pod označením Pilulka.at. Pokračuje tak v letošní expanzi, v říjnu společnost vstoupila na maďarský trh. Kromě toho skupina funguje v Česku, na Slovensku a v Rumunsku.



"Chceme být velmi rychle mezi třemi největšími on-line lékárnami na rakouském trhu. Naše záměry však sahají mnohem dále. Chceme rozvíjet obor lékárenství více k prevenci a péči o zdraví a přinést zákazníkům služby, které na tamním trhu dnes nejsou,“ řekl člen představenstva skupiny Pilulka Martin Kasa.



Rakouské lékárenství je podle něj dosud spíše konzervativní. "Přeregulovanost trhu vede k tomu, že rakouskému on-line lékárenství dominují zahraniční subjekty, a to s podílem přes 90 procent. Také Pilulka vstupuje na rakouský trh tímto hybridním modelem think local, act global (myslet lokálně, jednat globálně), jehož start jsme si úspěšně odzkoušeli již v Maďarsku,“ dodal Kasa.



Pilulka bude zásilky do Rakouska expedovat z nově otevřené specializované lékárny v Olomouci. Ta by měla zvládnout odbavit přes 7000 objednávek denně. Na rakouském trhu chce společnost nabízet 10.000 produktů, a to přes svůj web a postupně i své nákupní aplikace.



Rakousko je s více než čtyřmi miliony domácností podle společnosti perspektivním místem pro nové hráče na trhu. Celkový objem on-line nákupů loni v Rakousku podle Pilulky činil 9,6 miliard eur (asi 234 miliardy Kč) s meziročním nárůstem o 20 procent.



Skupina Pilulka je na českém a slovenském trhu od roku 2013, na rumunském je od konce roku 2018. Většinově ji vlastní české fyzické osoby. Pilulka je provozovatelem sítě kamenných lékáren a největší zásilkové lékárny v České republice a na Slovensku s přibližně dvěma miliony zákazníků. Podle svého webu má firma v Česku přes 140 kamenných lékáren. Největší lékárenskou sítí v Česku je Dr.Max ze skupiny Penta, která má asi 460 poboček.



Tržby Pilulky loni činily podle auditovaných výsledků 2,4 miliardy korun, meziročně o 35 procent více. Franšízová síť lékáren Pilulka Partner k tržbám přidala dalších 1,2 miliardy korun na celkových 3,6 miliardy korun. Největší měrou se na tržbách skupiny podílel český e-shop s meziročním nárůstem o 61 procent. Zisk skupiny před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA dosáhl 29 milionů korun, o šest milionů korun více než o rok dříve.