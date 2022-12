Akcie a euro se odpoledne vydávají nahoru, zatímco dluhopisy ustupují

Nevýrazné obchodování se na akciích po otevření amerických trhů přehouplo pozitivním směrem a klíčové indexy v zámoří rostou. V čele jde Nasdaq s 1,2pct ziskem. V Evropě se sice odpoledne také situace zlepšuje, ale stále to stačí pouze na smíšený vývoj hlavních zdejších trhů.

Prakticky jediný bod v kalendáři - americké žádosti o dávky v nezaměstnanosti - dodal slabší čísla, než se čekalo. Zvláště jde o navýšení celkového počtu žadatelů, který vystoupal nad 1,67 milionu. Teoreticky by to mohl být střípek do skládačky chladnějšího trhu práce, ale na dělání větších závěrů je podle nás změna přece jen příliš malá.

Akcie v zámoří sice rostou, ale na data zareagovaly růstem i dluhopisové výnosy, což se sázkami na chladnější trh práce a v důsledku i měkčí Fed neladí. Efekt čísel na tržní pohyby tedy nepřeceňujeme.

Eurodolar se během dne posunul vzhůru k 1,0550. Koruna sice zrána ztrácela, ovšem následně se vrací na hladinu 24,30 za euro. Mírné pohyby v posledních dnech nenaznačují, že by domácí data, komentáře z ČNB či pohyb světových trhů korunu nějak inspirovaly.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2985 0.0117 24.3358 24.2820 CZK/USD 23.0525 -0.2920 23.1880 23.0345 HUF/EUR 416.7800 1.0088 419.6584 410.7008 PLN/EUR 4.6848 -0.3167 4.7020 4.6794

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3440 0.2168 7.3503 7.3123 JPY/EUR 143.8230 0.2223 144.0751 143.4950 JPY/USD 136.4595 -0.0747 137.1210 136.3350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8626 0.2033 0.8647 0.8606 CHF/EUR 0.9866 -0.1887 0.9905 0.9863 NOK/EUR 10.5196 -0.0935 10.5379 10.4692 SEK/EUR 10.9143 -0.0293 10.9300 10.8955 USD/EUR 1.0539 0.2941 1.0548 1.0491

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4780 -0.6208 1.4928 1.4747 CAD/USD 1.3587 -0.4714 1.3686 1.3561