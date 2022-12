Snížení schodku je prioritou vlády, Fiala čeká návrhy v prvním čtvrtletí

Snížení schodku státního rozpočtu je prioritou vlády, řekl dnes ČTK premiér Petr Fiala (ODS) k pravidelné čtvrtletní zprávě Národní rozpočtové rady o stavu veřejných financí. Konkrétní návrhy vládní politicko-odborné skupiny, která má za úkol snížit schodek nejméně o 70 miliard korun, očekává předseda vlády v prvním čtvrtletí roku 2023. Rada ve zprávě uvítala otevření debaty o zmenšení strukturálního deficitu státního rozpočtu. Změny jsou podle ní potřeba na příjmové i výdajové straně rozpočtu.



Sněmovna na konci listopadu schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 295 miliard korun. Podle rady je třeba přijmout konsolidační strategii, která ovlivní rozpočty už na roky 2024 a 2025. Současný střednědobý výhled ministerstva financí počítá se strukturálním deficitem kolem tří procent hrubého domácího produktu (HDP), což rada nepovažuje za udržitelné.



Fiala uvedl, že snížení schodku rozpočtu je jednou z priorit jeho vlády. "Dopady energetické krize a ruské agrese na Ukrajině bohužel ozdravení veřejných financí zkomplikovalo. Přesto na ministerstvu financí vznikla politicko-odborná skupina, která má za úkol v prvním čtvrtletí roku 2023 přijít s konkrétními návrhy, jak snížit schodek minimálně o 70 miliard korun," sdělil Fiala ČTK.



Ve skupině jsou zástupci všech koaličních stran, odborníci z Národní ekonomické rady vlády i Národní rozpočtové rady, doplnil Fiala. Dosavadní činnost skupiny vnímá velmi pozitivně šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. "Diskuse probíhá racionálně a zástupci všech stran mají vůli, aby opatření měla skutečný efekt na snížení strukturálního deficitu. To je pro TOP 09 zcela zásadní," napsal ČTK Jakob.



Představení opatření na konci prvního čtvrtletí příštího roku považuje Jakob za nutné a reálné. "Je zcela evidentní, že opatření se musejí dotýkat jak výdajové, tak příjmové stránky rozpočtu," uvedl Jakob. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK napsala, že se vláda ke konsolidaci veřejných financí staví čelem a hledá zodpovědná řešení.



Strukturální deficit v rozpočtu považuje předsedkyně Sněmovny za obrovský a připisuje ho "rozhazovačnému populismu" bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Snížení deficitu označila za zcela zásadní, TOP 09 podle ní chce, aby na konci volebního období byl schodek pod 100 miliard korun. "Řekněme si narovinu, že tento nelehký úkol nelze splnit bez snížení výdajové stránky rozpočtu a současně navýšení jeho příjmů," uvedla.



Podle prognózy ministerstva financí by strukturální schodek, což je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu, měl v příštím roce dosáhnout 3,3 procenta HDP, v letech 2024 klesnout na tři procenta HDP a v roce 2025 na 2,9 procenta HDP. Opatření za 70 miliard korun by strukturální saldo zlepšila o jedno procento HDP.