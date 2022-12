Špatná data z trhu práce podpořila trhy

Dnešní obchodní seance se na zámořských trzích nesla v pozitivním duchu, kdy hlavní tíhu růstu nesly technologie. Nasdaq rostl o 1,1 % a sektor informačních technologií potom dokonce o 1,6 %. Náladu tentokrát ovlivnila makrodata z trhu práce, která ukázala nárůst počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a míra nezaměstnanosti vystoupala na nejvyšší úroveň za posledních 10 měsíců. Slabý trh práce pak budí v investorech naději, že zvyšování úrokových sazeb bude probíhat v mírnějším duchu. Přesto se neočekává, že by toto jedno číslo mělo změnit signalizované zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů v prosinci, kterému analytici v průzkumech přisuzují 91% pravděpodobnost. V tomto roce doposud sazby narostly o 375 bazických bodů, což je nejrychlejší růst o osmdesátých let.Výrazně se tak dařilo technologickým gigantům jako jsou (+6,5 %), (+1,2 %) nebo (+2,1 %). Dařilo se také společnostem navázaným na Čínu, které těží z jistého uvolňování protikoronavirových opatření, která si proti očekávání úspěšně vynucuje čínský lid. Alibaba tak dnes narostla o 6,6 %. Snížené doporučení od analytiků Baird se podepsalo na technologické společnosti Salesforce, která tak ve všeobecně pozitivní náladě ztratila 0,2 %. Výrazně pozitivní den si ovšem připsala společnost Rent the Runaway, která se specializuje na prodej ale například i vypůjčování designového oblečení a šperků. Společnost představila excelentní výsledky hospodaření a zvýšený výhled a na to konto dnes přidala rekordních 74,3 %.