Ropa je navzdory problémům kolem dodávek z Ruska nejlevnější od začátku roku

Ropa je navzdory novým problémům kolem omezení dodávek z Ruska nejlevnější od začátku roku. Skutečné škrty v těžbě, k nimž přistoupila Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci, tedy skupina označovaná OPEC+, totiž zatím nejsou tak rozsáhlé, jak skupina před několika týdny avizovala. Důvodem k poklesu cen jsou ale například i sílící obavy z globální recese, píše na svém webu deník Financial Times (FT).



Od minulého týdne na ceny působí evropské embargo na ruskou ropu a také cenový strop, který na ni zavedla skupina ekonomicky vyspělých zemí G7. Rusko, které se nechce smířit s tím, že mu západní státy budou diktovat prodejní cenu jeho ropy, pohrozilo, že zastaví vývoz do každé země, která se bude cenovým stropem řídit. Hned jak cenový strop začal platit, některé dodávky z Ruska začaly váznout, protože v Bosporském průlivu se vytvořila dlouhá fronta ropných tankerů. Turecko totiž v souvislosti se zákazem dovozu ruské ropy do Evropské unie a stanovením maximální nákupní ceny zavedlo přísnější pravidla pro tranzit.



Uvedené okolnosti by za normálních okolností tlačily cenu ropy vzhůru. Cena se ale snižuje, severomořská ropa Brent se aktuálně obchoduje kolem 79 dolarů, americká lehká ropa WTI pak těsně pod 75 dolary za barel. Minulý týden se cena obou kontraktů propadla na letošní minimum.



EU zakázala dovoz ropy z Ruska, které je jejím největším světovým vývozcem, aby Moskvu potrestala za vojenský vpád na Ukrajinu. A to tak, že ruský prezident Vladimír Putin už za ni nebude dostávat dolary na financování své vojenské operace.



Brusel však ze sankcí činí výjimky. Na naléhání Washingtonu EU například upustila od jedné klauzule ze svých sankcí, která by plavidlům navždy zakázala přijímat evropské námořní služby, pokud by porušila cenový strop. Trest byl snížen na 90denní zákaz činnosti.



"Dodávky z Ruska na trh zůstávají nejvyšší z celého roku," uvedl analytik společnosti OilX Florian Thaler. Případný pokles podle něj bude patrný až v prvním čtvrtletí příštího roku.



Skupina OPEC+ na začátku října oznámila, že sníží produkci ropy o dva miliony barelů denně. Skutečné škrty jsou ale nižší. Částečně i proto, že někteří producenti, jako například Angola a Nigérie, měli už dřív problém kvóty dodržet. V praxi tak na trhu nechybějí dva, ale jen jeden milion barelů ropy, uvádějí analytici.



Zatímco dříve měli obchodníci obavy z výpadku dodávek, teď mají strach o poptávku. Velké banky z Wall Street totiž vydávají varování před výhledem světové ekonomiky na příští rok.



Ceny ropy ale přesto mohou otočit směr, píše FT. Pokles dodávek z Ruska by se měl totiž projevit v příštím roce. Slabá poptávka z Číny, která je největším dovozcem ropy na světě, také podle nich nebude trvat věčně.