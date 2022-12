Ropný kartel OPEC+ nezměnil těžební limity. Nejistotou zpomalující Čína i cenový limit na ruskou ropu

Zástupci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců, tedy skupiny označovaná OPEC+, se na dnešním zasedání dohodli, že ponechají své těžební limity beze změny. Vyplývá to z dnešního prohlášení skupiny. Nejistota na trhu je nyní značná, ropné trhy musí nejprve vyhodnotit dopad zpomalující čínské ekonomiky na poptávku a cenového limitu pro ruskou ropu na nabídku.



Dnešní rozhodnutí přichází krátce poté, co se země skupiny předních ekonomik světa G7 dohodly na omezení cen ruské ropy a před zavedením sankcí na ruskou ropu, které mohou mít zásadní vliv na trh.



Další řádné zasedání ministrů je zatím naplánováno na 4. června 2023. Technický výbor OPEC+ se má ale sejít každé dva měsíce, aby revidoval strategii těžby. Pokud by to situace na trhu vyžadovala, uskutečnily by se okamžitě konzultace na ministerské úrovni. Skupina se na celosvětových dodávkách ropy na trhy podílí zhruba 40 procenty.



OPEC+ je skupina 23 těžebních zemí v čele se Saúdskou Arábií a Ruskem. Na začátku října se skupina dohodla na snížení těžby od listopadu o dva miliony barelů denně, což představuje přibližně dvě procenta světové poptávky. Učinila tak navzdory výzvám ze strany Spojených států, aby těžila více, a přispěla tím ke snížení cen pohonných hmot a podpoře světové ekonomice.



Ceny ropy za poslední měsíc klesly o 13 procent. Cena severomořské ropy Brent v pátek uzavřela nad 85 dolary za barel a americká lehká ropa WTI nad 80 dolary za barel. Jsou tak pod úrovní 90 dolarů za barel, kde by podle některých analytiků skupina chtěla ceny mít.



Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že podle jejího průzkumu kartel OPEC snížil těžbu o jeden milion barelů. Rusko však před začátkem platnosti sankcí těžbu zvyšovalo.



Skupina G7 a Austrálie se dohodly na zavedení maximální ceny za ruskou ropu přepravovanou po moři ve výši 60 dolarů za barel, tedy na úrovni, na které se shodla také Evropská unie. Od pondělí navíc vstupuje v platnost zákaz dovozu ruské ropy do EU po moři.



Někteří delegáti OPEC uvádějí, že věří odhadům, podle kterých by ruský vývoz ropy mohl nyní kvůli cenovému stropu klesnout o více než jeden milion barelů denně. Mezinárodní agentura pro energii předpokládá snížení o 1,4 milionu barelů denně. V říjnu těžba Ruska činila 9,9 milionu barelů denně. Mnoho analytiků i zástupců OPEC však uvádí, že cenový strop bude pravděpodobně neúčinný, protože Moskva prodává většinu své ropy zemím jako Čína a Indie, které odmítly odsoudit válku na Ukrajině. Podle zdrojů se na dnešním zasedání OPEC+ o ruském cenovém stropu nemluvilo, napsala agentura Reuters.