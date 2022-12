Prezident dnes jmenuje dva nové členy bankovní rady ČNB, Fed pravděpodobně zmírní agresivní utahování sazeb a futures jsou v červeném

Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje dva nové členy bankovní rady České národní banky. Vláda dnes projedná zastropování cen energií i pro velké firmy. Fed dnes pravděpodobně zmírní své agresivní utahování úrokových sazeb a Sam Bankman-Fried plánuje bojovat proti vydání do USA. Evropské futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,1 %.

Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje dva nové členy bankovní rady České národní banky (ČNB). Do funkcí nastoupí v polovině února, kdy vyprší šestiletý mandát současnému viceguvernérovi Marku Morovi a členovi rady Oldřichu Dědkovi. Jmenování nových členů nezmění rozložení sil v bankovní radě, většinu by si měli zachovat odpůrci dalšího razantního zvyšování základní úrokové sazby v čele s guvernérem Alešem Michlem. Podle tisku je jedním ze dvou nejpravděpodobnějších kandidátů Milan Šimáček.



Členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková pro E15 uvedla, že inflace se blíží vrcholu a ve druhé polovině roku 2023 by měla být jednociferná. Známky mzdově-inflační spirály údajně nevidí a hlasování o snižování sazeb není na stole. Dovede si představit další růst sazeb, zejména pokud se proinflační rizika promítnou do čísel reálné ekonomiky.

Zastropování cen energií i pro velké firmy a několik předloh ministerstva práce a sociálních věcí tvoří nejdůležitější body programu dnešního zasedání vlády.



Fed je dnes připraven zmírnit své agresivní utahování úrokových sazeb a zároveň signalizovat, že úrokové sazby nakonec půjdou výše, než se původně předpokládalo. Údaje o spotřebitelských cenách zveřejněné v úterý naznačují, že nejhorší americká inflace už možná pominula, což úředníkům usnadnilo přechod na nižší zvyšování sazeb. Záludnou částí pro předsedu Jeromea Powella bude přesvědčit investory, že se nejedná o holubičí otočku a že předčasně neukončí svůj boj s inflací.



Politici EU se dohodli na získání 20 miliard eur z regionálního trhu s uhlíkem, což pomůže financovat strategii unie na odstavení ruského zemního plynu. Podle dohody uzavřené ve středu mezi členskými státy a Evropským parlamentem bude 40 % finančních prostředků pocházet z vládních aukcí emisních povolenek a 60 % bude získáno prodejem povolenek určených pro fond inovativních technologií. Mezitím se rozhodnutí o stropu cen zemního plynu odložilo na příští týden.



Čína přestane vydávat komplexní data o nových případech Covidu poté, co zrušení povinného testování ukázalo, že čísla již neodrážejí realitu. Země bude od nynějška hlásit pouze symptomatické případy, protože je těžké změřit počet nakažených bez příznaků bez testování, uvedla ve středečním prohlášení Národní zdravotní komise. Nižší počet testování nyní znamená, že neexistuje žádný přesný způsob, jak změřit míru infekce. Nárůst Covidu také vedl k tomu, že Čína odložila ostře sledované jednání o hospodářské politice, které mělo začít tento týden.



Sam Bankman-Fried plánuje bojovat proti vydání do USA, což by mohlo řízení protáhnout. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) ho včera obvinila z podvodu na investorech. Údajně spočíval mimo jiné v tajném odvádění prostředků klientů do jeho společnosti Alameda Research se sídlem v Hongkongu, uvádí komise ve svém prohlášení. Bankman-Fried navíc čelí trestnímu stíhaní kvůli obvinění z podvodu, praní špinavých peněz a porušení zákonů o financování volebních kampaní. Hrozí mu trest až 115 let vězení.