Prodejce módy H&M ve čtvrtém kvartálu navýšil čisté tržby o deset procent a lehce překonal odhady

Švédský oděvní řetězec ve čtvrtém finančním čtvrtletí zvýšil čisté tržby o deset procent na 62,5 miliardy švédských korun. Je to o trochu více, než se čekalo. Druhý největší prodejce módního oblečení na světě to uvedl ve svém dnešním sdělení. Za celý finanční rok se tržby zvýšily o 12 procent na 223,6 miliardy SEK. Akcie ve Stockholmu klesají o necelá 3 %.



Analytici v anketě společnosti Refinitiv tržby za období od září do konce listopadu odhadovali v průměru na 62,17 miliardy švédských korun. Podrobnou zprávu za celý finanční rok, tedy za období od 1. prosince 2021 do 30. listopadu 2022, firma zveřejní 27. ledna.



Řetězec uvedl, že ve svém čtvrtém čtvrtletí musel kvůli protikoronavirovým opatřením v Číně přechodně uzavřít 25 až 50 prodejen. "Provoz skupiny v Rusku a Bělorusku byl ve čtvrtletí ukončen, zbývající zásoby se rozprodaly a poslední obchody se zavřely 30. listopadu," napsala firma.



Konkurenční španělská společnost Inditex, která je mimo jiné majitelem obchodů s módou Zara, zvýšila v prvních devíti měsících svého finančního roku tržby o 19 procent. Společnost se s větším konkurentem snaží držet krok a v listopadu jako první velký evropský maloobchodní prodejce hromadně propustila zaměstnance, aby ušetřila dvě miliardy švédských korun ročně.



Akcie od začátku roku odepsaly zhruba třetinu hodnoty. To je více než hlavní akciový index burzy ve Stockholmu, který od ledna ztrácí přes 12 procent. Akcie Inditexu od začátku roku oslabily zhruba o 11 procent.

Zdroj: ČTK, Reuters, Patria