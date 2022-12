Oživení čínské ekonomiky po zmírnění opatření proti šíření Covidu odeznívá

Podle dat Bloombergu bylo mírné oživení čínské ekonomiky pouze krátkodobé, když poté, co se rychle zrušila omezení proti šíření Covidu, začaly infekce celonárodně prudce růst. Po úvodním zlepšení začátkem prosince se tento týden několik měřítek ekonomické aktivity (jako dopravní zácpy ve velkých městech, cestování mezi městy a důvěra spotřebitelů) zase snížilo.



Covid se šíří napříč velkými městy, včetně Pekingu. Mnozí onemocní a další musí zůstat doma. Čína se tak v nadcházejících týdnech a měsících připravuje na další nepokoje, přičemž ekonomika čelí možnému nedostatku pracovních sil a zavření továren. I když ukončení politiky Covid Zero nakonec povede k ekonomickému oživení, až začnou infekce odeznívat, „způsob, jakým se to děje, způsobí v blízké budoucnosti mnoho narušení, volatility a chaosu,“ domnívá se Andrew Polk, ekonom poradenské společnosti Trivium.



Část tohoto neklidu odráží i data. Index silniční dopravy v 15 největších čínských městech v prvním prosincovém týdnu narostl a v posledním týdnu opět klesl. Z 15 hlavních měst zaznamenávají rostoucí přetížení dopravy pouze Šen-čen a Su-čou.







Podobné je to i u dat o spotřebitelském sentimentu a počtu cestujících v metru ve velkých městech. Denní měření letecké dopravy mezi různými městy ukázalo rychlý nárůst počtu nabízených letů v tomto měsíci, ale tento týden už stagnovaly.

A pokud se podíváme na meziměstskou silniční dopravu, index aktivity na hlavních dálničních trasách sestavený poradenskou společností TS Lombard vykázal v posledních dvou týdnech zlepšení, ale zůstává meziročně nižší.

„Hospodářská aktivita a širší mobilita se nyní budou zlepšovat pravděpodobně mnohem pomaleji,“ řekl Rory Green, hlavní čínský ekonom společnosti TS Lombard. „Politická omezení aktivity jsou pryč, ale zdravotní omezení zůstávají. Nadcházející velká epidemie omikronu vážně zatíží zdravotnický systém, což znamená, že aktivita Číny bude v lednu a únoru nadále zklamáním.“



Nálada spotřebitelů ohledně jejich současné a budoucí finanční situace se od změny politiky vůči Covidu zlepšila, vyplývá z průzkumu americké firmy Morning Consult. Přesto však zůstává hluboko pod úrovní zaznamenanou ve stejnou dobu v loňském roce a tento týden se opět snížila, když virus zasáhl velká města.





I když jsou spotřebitelé trochu pozitivnější a více cestují, nejsou tu podle údajů Bloombergu žádné známky nárůstu spotřeby, jako jsou výdaje v kinech a hotelech, což naznačuje, že mnozí se stále vyhýbají přeplněným místům. Míra obsazenosti hotelů během prvních dvou prosincových týdnů oproti předchozímu měsíci mírně klesla, vyplývá z předběžných údajů poradenské společnosti STR.

A podobné je to i u kin. Denní údaje o prodaných lístkách sestavených čínskou společností Maoyan Entertainment ukazují tento měsíc meziroční pokles o 65 – 70 %, což je na podobné úrovni jako v listopadu a výrazně pod úrovněmi měsíců před tím, kdy prodej vstupenek posílil státní svátek, oslavy v polovině podzimu a letní prázdniny.





Údaje o mobilitě také podporují neoficiální zprávy, že různá města jsou zasažena vlnami Covidu v různé době, což vede k nerovnoměrnému poklesu. Zatímco Peking minulý týden těžce zasáhla epidemie Covidu, což vedlo k poklesu počtu cestujících v metru, aktivita v Šanghaji byla silnější, a to také odpovídalo neoficiálním zprávám, že toto město zatím za prosinec zaznamenalo méně infekcí.





Čínští epidemiologové uvedli, že vrchol případů Covidu nepřijde v příštím měsíci či dvou. Lunární Nový rok, který obvykle vede k útlumu ekonomické aktivity, protože si lidé berou dovolenou, připadá na 22. ledna příštího roku. "Mluvíme spíše o únoru jako o nejpravděpodobnějším období, kdy se opět rozběhne pravidelná spotřeba," řekl ve čtvrteční prezentaci Arthur Kroeber, vedoucí výzkumu ekonomické poradenské společnosti Gavekal Dragonomics.

Zdroj: Bloomberg