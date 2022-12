Reuters: Čína chystá pro výrobce čipů soubor podpůrných opatření za bilion jüanů

Čína chystá pro své výrobce čipů soubor podpůrných opatření za více než bilion jüanů (3,3 bilionu Kč). V době, kdy se Spojené státy snaží zbrzdit její technologický náskok, si tak hodlá zajistit soběstačnost dodávek, uvádějí zdroje agentury Reuters. Peking podle nich plánuje zavést jeden z největších souborů fiskálních pobídek za pět let.



Čínská vláda se chce podle zdrojů soustředit hlavně na dotace a na daňové úlevy na podporu výroby polovodičů a výzkumných aktivit. Pomoc by se mohla začít realizovat už v prvním čtvrtletí příštího roku.



Většina finanční pomoci bude použita na dotování nákupů domácích polovodičových zařízení čínskými společnostmi. Podniky by měly nárok na 20procentní dotaci na náklady na nákup.



Plán počítá i s daňovými úlevami pro čínský polovodičový průmysl. Chce také zvýšit podporu čínským výrobcům čipů při budování, rozšiřování či modernizaci domácích zařízení pro výrobu, montáž, balení a výzkum a vývoj, uvádějí zdroje Reuters.



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena si klade za cíl odříznout Čínu od některých polovodičových čipů vyrobených kdekoli na světě za pomoci amerického vybavení. V říjnu vydala odpovídající řadu omezení.



Biden navíc v srpnu podepsal přelomový zákon o poskytnutí grantů za 52,7 miliardy dolarů (1,2 bilionu Kč) na výrobu a výzkum polovodičů ve Spojených státech, který má mimo jiné zvýšit jejich konkurenceschopnost proti Číně. Zákon obsahuje i daňové úlevy pro továrny na výrobu čipů, jejichž hodnota se odhaduje na 24 miliard dolarů.



Agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje v pondělí informovala, že Japonsko a Nizozemsko se v zásadě dohodly, že se ke Spojeným státům připojí a také zpřísní vývoz technického zařízení na výrobu čipů do Číny. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan podle agentury Reuters potvrdil, že Spojené státy o zpřísnění vývozu zařízení používaného k výrobě polovodičů do Číny hovořily se svými partnery, včetně Japonska a Nizozemska.



Spojenectví USA, Japonska a Nizozemska by Číně téměř úplně znemožnilo nákup vybavení nutného k výrobě špičkových mikročipů. Čína v pondělí napadla omezení exportu čipů z USA u Světové obchodní organizace (WTO), informoval s odvoláním na čínské ministerstvo obchodu čínský list Global Times.



Čína si přesto zatím udržuje pohodlný náskok ve výrobě čipů před konkurencí. Pokud by však opatření americké administrativy přiměla výrobce polovodičů z Číny odcházet, těžit by z toho mohl sousední Vietnam a Indie, píše server CNBC.