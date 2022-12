Pokud chcete zajímavá aktiva, nedívejte se na to, co se líbí všem a z čeho jsou všichni nadšení, varuje šéf Oaktree

Howard Marks z Oaktree Capital Management ve druhé části rozhovoru pro Forbes popisoval investiční strategii své firmy a také to, jak se podle něj mění celé investiční prostředí. Půjde o návrat k normálu, kdy „život nebude už tak jednoduchý jako po roce 2008“. První část rozhovoru můžete nalézt zde.



Marks připomněl, že investoři mohou postupovat „shora dolů“. Věnovat tedy pozornost zejména makroekonomickému vývoji a z něj usuzovat na další vývoj na trzích. Tomu se ale Oaktree Capital Management nevěnuje a spíše vyhledává konkrétní příležitosti na trhu. Marks to popsal jako volný den strávený v supermarketu, kde spotřebitel hledá největší slevy. Z makroekonomického hlediska byl přitom v posledních 14 letech „život velmi jednoduchý“. Sazby se totiž pohybovaly u nuly, akcie rostly, firmy to měly jednoduché se získáváním nového kapitálu. Co další roky?



Marks uvedl, že „nevěří ekonomickým predikcím, a zejména ne těm vlastním“. Přesto však odhaduje, že prostředí už nebude tak vlídné, jako tomu bylo doposud. Bude to ale návrat k normálu, finance budou dražší, více firem bude bankrotovat. „Nejde o nic neobvyklého,“ dodal investor. S tím, že Fed už nebude ekonomiku tak stimulovat jako po roce 2008.







Na dotaz týkající se Číny investor uvedl, že řada lidí ji považuje za neinvestovatelnou. Podle Markse jde o přehnaný názor, investovat se v této zemi dá, ale musí se postupovat opatrně. K tomu dodal, že celá jeho investiční kariéra stojí na investicích do neinvestovatelného. To neznamená, že by kupoval vše, od čeho se ostatní odklání. Nachází ale taková aktiva, u kterých je odklon neopodstatněný a u kterých je skrytá hodnota.



„Pokud chcete zajímavé věci, nedívejte se na to, co se líbí všem a z čeho jsou všichni nadšení,“ radí Marks. Zajímavé jsou pak podle něj alternativní investice. „Nedají vám ovšem peníze jen proto, že je děláte. Musíte je dělat dobře,“ dodal investor. Postupem času přitom nastane „demokratizace financí“ a i drobní investoři budou mít přístup k alternativám, kam se nyní nedostanou.



Zdroj: Youtube, Forbes