Česko drží nejnižší nezaměstnanost v EU. Ta v listopadu v celé unii stagnovala

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii zůstala v listopadu na říjnové hodnotě šesti procent. Beze změny setrvala i nezaměstnanost v 19 zemích platících eurem, kde činila 6,5 procenta. Nejmenší zastoupení lidí bez práce bylo z celé sedmadvacítky unijních zemí i nadále v České republice, přestože nezaměstnanost v zemi vzrostla o polovinu procentního bodu na 2,7 procenta. Ve své zprávě to dnes na základě sezonně přepočtených údajů oznámil evropský statistický úřad Eurostat.



V listopadu 2021 dosahovala míra nezaměstnanosti v celé EU 6,5 procenta a v eurozóně 7,1 procenta.





Eurostat odhaduje, že v předposledním měsíci loňského roku bylo v EU bez práce 12,950 milionu lidí, z toho 10,849 milionu v eurozóně. Ve srovnání s říjnem počet nezaměstnaných v EU vzrostl o deset tisíc, v zemích platících eurem jich dva tisíce ubyly.



Mírně vzrostla nezaměstnanost mezi mladými lidmi do 25 let. Zatímco v říjnu jich v EU i v eurozóně bylo 15 procent, v listopadu to bylo 15,1 procenta. Nezaměstnanost mezi muži v EU zůstala stejně jako v říjnu 5,7 procenta, u žen stejně jako v desátém měsíci roku činila 6,4 procenta.



Nejnižší nezaměstnanost po Česku si stejně jako v předchozím měsíci udržely se třemi procenty Německo a Polsko. Největší zastoupení nezaměstnaných bylo v souladu s dlouhodobými statistikami ve Španělsku (12,4 procenta) a Řecku (11,4 procenta).





Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.



V případě Česka Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v listopadu zůstala na říjnové hodnotě 3,5 procenta, za prosinec ale vzrostla na 3,7 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

