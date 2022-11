Nová makroekonomická prognóza ČBA: Příští rok přijde stagnace, oživení ekonomiky až ve druhém kvartálu 2023

Česká bankovní asociace dnes v nové makroekonomické prognóze zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta, v srpnu očekávala 2,4 procenta. Ke zlepšení přispěl příznivější vývoj ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Příští rok podle ČBA čeká Česko hospodářská stagnace s růstem HDP o 0,2 procenta. Česko podle asociace vstoupilo ve třetím čtvrtletí do recese, hospodářské oživení přijde až ve druhém čtvrtletí 2023.



Do vývoje HDP se výrazně promítne zpomalení spotřeby domácností. V příštím roce by měla podle ČBA klesnout o 0,5 procenta, a zůstane tak více než tři procenta pod úrovní roku 2019, posledního před pandemií. Nejvýraznější růst podle prognózy vykáže příští rok spotřeba vládního sektoru, která se zvýší o 1,5 procenta. Investice i exporty by v příštím roce měly vzrůst o jedno procento.



Míra inflace podle ČBA letos na konci roku vystoupá na 18,1 procenta, celoroční průměr bude 15,7 procenta. V příštím roce tempo růstu cen zpomalí na průměrných 9,7 procenta. "Růst spotřebitelských cen, podpořený výrazným zdražením energií, zůstane do konce roku nadále vysoký, hranici 20 procent by však překročit neměl. Jeho odeznívání bude v příštím roce jen pozvolné a dosažení dvouprocentního cíle se pravděpodobně nedočkáme ani do konce roku 2024," uvedl hlavní ekonom Jan Vejmělek.



Základní úrokové sazby České národní banky (ČNB) se podle prognózy ČBA už letos nezmění a zůstanou na sedmi procentech. Klesat začnou až ve druhé polovině příštího roku, ale snižování bude pozvolné. Na konci roku 2023 by se měly dostat na 5,75 procenta.



Inflace způsobuje i pokles reálných mezd, protože nominální růst nepokrývá zvyšování cen. Letos ČBA předpokládá pokles reálných mezd o 8,5 procenta, příští rok další snížení o 2,3 procenta.



I přes nástup recese neočekává ČBA výrazný růst nezaměstnanosti. Podle prognózy by letošní průměr měl být 3,5 procenta, v příštím roce by se měl zvýšit na 3,9 procenta.



Deficit veřejných financí letos ČBA odhaduje na 4,9 procenta HDP. Přestože inflace přinesla vyšší daňové inkaso, mimořádné výdaje státu v důsledku války na Ukrajině také rostly. V příštím roce by měl deficit klesnout na 4,1 procenta HDP. Vládní dluh by letos měl vzrůst na 43,3 procenta HDP z loňských 42 procent, v roce 2023 se očekává další zvýšení na 44 procent HDP.



Dynamiku úvěrů ovlivňují nejisté ekonomické prostředí a zvýšené úrokové sazby. Objem poskytnutých hypotečních úvěrů podle ČBA po loňském boomu letos klesá, v posledních měsících asociace zaznamenává i meziroční pokles spotřebitelských úvěrů. Nové korunové úvěry podnikům letos propadly o 40 procent, ale část firem kvůli vysokým korunovým úrokovým sazbám přešla na úvěrování v cizích měnách, zejména v eurech.



ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.

Ukazatel 2021 2022 (predikce) 2023 (predikce) Růst reálného HDP (v pct.) 3,5 2,5 0,2 Růst spotřeby domácností (v pct.) 4 0,6 -0,5 Růst vládní spotřeby (v pct.) 1,5 0,7 1,5 Růst investic (bez zásob, v pct.) 0,6 5,3 1 Růst vývozů (v pct.) 6,8 2,4 1 Růst dovozů (v pct.) 13,2 3,7 0,1 Míra inflace průměr (v pct.) 3,8 15,7 9,7 Míra inflace na konci roku (v pct.) 6,6 18,1 5,2 Nezaměstnanost průměr (v pct.) 3,8 3,5 3,9 Průměrná nominální mzda (růst v pct.) 4,7 7,2 7,4 Průměrná reálná mzda (růst v pct.) 0,9 -8,5 -2,3 Vládní hospodaření (v pct. HDP) -5,9 -4,9 -4,1 Vládní dluh (v pct. HDP) 42 43,3 44 Základní sazba ČNB 2T REPO na konci roku (v pct.) 3,75 7 5,75 3M-PRIBOR průměr (v pct.) 1,13 6,3 6,83 Základní sazba ECB na konci roku (v pct.) 0 2,5 3 Kurz CZK/EUR průměr 25,67 24,6 24,79 Kurz CZK/EUR na konci roku 24,89 24,6 24,63 Růst reálného HDP v eurozóně (v pct.) 5,2 3 0,2 Ceny ropy brent průměr (USD za barel) 71 101 92 Růst bankovních úvěrů klientských (v pct.) 5,4 4,3 4,1 Růst bankovních úvěrů domácnostem (v pct.) 8,6 5,5 4,1