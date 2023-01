Víkendář: Sazby v eurozóně výš a po delší dobu než v USA, tam dezinflace a mírná recese

Hlavní ekonom UBS Arend Kapteyn má za to, že inflace v USA bude klesat rychleji, než se domnívá americká centrální banka. Ke snížení sazeb tak dojde již v polovině letošního roku (viz první část rozhovoru včera). Jaký bude podle experta vývoj v Evropě a USA v následujících dvou letech?



Snižování sazeb v USA neznamená, že by se americká monetární politika stala uvolněnou. Ve druhé polovině roku podle ekonoma dojde jen ke snižování míry monetární restrikce, akomodace nastane teprve na počátku příštího roku. Jinak řečeno, v té době by již monetární politika neměla americké hospodářství brzdit.



Fed tedy „má ještě dvě zasedání FOMC a pak to skončí“. ECB by měla zvedat sazby delší dobu a podle ekonoma jsou tak americké vládní dluhopisy atraktivnější než ty evropské. ECB má přitom „jiný inflační problém než Fed“, v Evropě totiž hrají mnohem větší roli ceny energií. Ve srovnání s USA budou podle UBS sazby v eurozóně „výš a delší dobu“, uvolňování nepřijde dříve než v polovině příštího roku.







Ohledně otevírání čínské ekonomiky Kapteyn uvedl, že je dobré pro Čínu, ale třeba na Evropu by mohlo mít smíšený dopad. Na jednu stranu trhy počítají s tím, že zesílí globální poptávka, a tudíž evropské exporty. Na stranu druhou se dění v Číně může projevit na poptávce po LNG, a tudíž na cenách této komodity, po níž vzrostla poptávka i v Evropě.



Na závěr rozhovoru ekonom shrnul pohled UBS na dění v příštím roce a v roce 2024. Jeho základem je předpoklad pokračujících dezinflačních tlaků a vstup do mírné recese. Ten je podle experta pro trhy lepší, než kdyby nenastal, protože udrží dezinflační tlaky a centrální banky budou moci uvolnit svou monetární restrikci. Významným rysem predikcí UBS je pak i to, že mzdové tlaky budou absorbovány poklesem marží obchodovaných firem. Následující graf ukazuje jejich dlouhodobý vývoj od roku 1960:





Zdroj: Twitter



Marže amerických obchodovaných společností trendově klesaly až do přelomu osmdesátých a devadesátých let. Pak otočily směrem nahoru a nyní se i přes nedávný pokles pohybují stále vysoko nad historickými standardy.



Zdroj: Bloomberg