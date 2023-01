Víkendář: Větší část monetárního utahování se ještě neprojevila, Fed začne se snižováním už v polovině roku

Asi polovina zemí, které pokrývají ekonomové banky UBS, vstupuje do recese. Ale ta by měla být jen velmi mírná. Pro Bloomberg to uvedl hlavní ekonom této instituce Arend Kapteyn. Jde mimo jiné o odraz monetárního utahování a prostředí recese pomůže ke snížení inflačních tlaků. Jaký je ekonomův pohled na další vývoj inflace a ekonomické aktivity?



Kapteyn míní, že útlum ekonomické aktivity není jediným faktorem, který brzdí inflaci. Připomněl, že za jejím předchozím růstem stály i tenze na nabídkové straně ekonomiky. Tenze ve výrobních vertikálách ale mizí a na straně výroby zboží se již dostavily dezinflační tlaky. Na americkém realitním trhu pak přišlo největší ochlazení zaznamenané během cyklu utahování sazeb. To se mimo jiné projevuje na vývoji nájmů, a tudíž na inflaci.



Otázkou podle ekonoma je, zda současný trend vydrží a dezinflace bude stačit na dosažení inflačních cílů. UBS se v případě Spojených států domnívá, že ano a že cíle by dokonce mělo být dosaženo na konci roku. Výjimečné jsou USA v tom, že zde vláda domácnostem neposkytuje již žádnou podporu, která by tlumila dopad růstu životních nákladů. Ten tak domácnosti pokrývají ze svých úspor, které mimořádně rychle klesají. Firemní sektor k tomu omezuje své investice a, jak bylo uvedeno, v útlumu je trh realit.







Ekonom se také domnívá, že větší část efektu monetárního utahování se v americkém hospodářství ještě neprojevila. Ve výsledku tak očekává, že se USA dostanou do recese ve druhém čtvrtletí letošního roku. Fed si ale chce být skutečně jistý, že pokles inflace bude trvat a Kapteyn míní, že obrat v jeho politice nastane až ve chvíli, kdy se pozornost centrální banky přesune od inflace směrem k trhu práce. Tedy k poklesu tvorby pracovních míst.



Situace na trhu práce se už mění, přešlo období, kdy lidé dávali výpovědi a přecházeli do atraktivnějších pozic. Nyní se už snaží jednat se stávajícími zaměstnavateli a prostor pro další zvyšování mezd je menší. Ze strany firem a jejich zisků je ale zároveň znatelná menší možnost zvedat ceny. Ziskovost ve výsledku trpí.



UBS se domnívá, že Fed začne snižovat sazby už v červnu letošního roku a podle ekonoma to odpovídá predikcím této centrální banky. Jen s tím rozdílem, že inflace, při které by Fed podle svých predikcí měl začít se snižováním sazeb, bude podle UBS dosaženo již na konci letošního roku. Konkrétně se jedná o jádrovou PCE inflaci, kterou Fed vidí na konci roku na 3,5 %, ale UBS na 2,1 %.



Zdroj: Bloomberg