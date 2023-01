Tradingová ponaučení z roku 2022: Nechytej padající nůž

Minulý rok byl ve znamení největšího ročního poklesu od roku 2008 a po většinu roku mi tržní situace dávala za pravdu, že pro tradování jde o nejtěžší trh od roku 2011. Všechny investory obvykle zajímá jen pohled vpřed, výhled na dnešní den, na zítřek, na tento týden nebo na měsíc. Ale zastavit se a podívat se zpět, zanalyzovat své obchody (ať už chybné nebo správné) a zamyslet se nad svým obecným přístupem, investiční strategií, disciplínou nebo money managementem, může mít daleko pozitivnější efekt na váš PnL (Profit and Loss – výsledovka). Proto jsem si připravil sérii několika článků, které se budou zabývat reálnými tržními situacemi a reálnými obchody, které demonstrují, jak náročné někdy může být reálné rozhodování na burze, a jak situace, která je zpětně jasně čitelná, je v reálném čase vždy zahalena nejistotou. V rámci mých webinářů o tradingu jsme si řekli hodně teorie, mnoho konvenčního moudra od skutečných mistrů tradingu, avšak znalost pouček a pravidel ještě obvykle neznamená jejich systematické dodržování v praxi. A to je přesně to, proč je trading tak složitý.

V minulém díle jsme se podívali na obchod s akciemi Rexel, kde se ukázkově povedl průraz obdélníkové formace, ale i přesto nás trh dokázal potrápit a vyvinout tlak na naši disciplínu a dodržení původní strategie. Ponaučení z tohoto obchodu nám říká, že trader je na tom v dlouhém období nejlépe, když se pevně drží své předem stanovené strategie. Dnes se podíváme na úplně odlišný obchod, který by si právem zasloužil nominaci na nejhorší obchod roku.

V předchozích dvou případech jsme rozebírali situaci, kdy došlo k pochybení na straně výstupu z pozice. U následujícího obchodu došlo k největší chybě při nákupu, protože pro nákup chybělo jakékoliv technické opodstatnění. Jednalo se o klasický impulzivní nákup tzv. „padajícího nože“ s tím, že daná akcie je krásně levná. Tento obchod vybírám záměrně s tím, že v minulém roce jste zřejmě i vy museli čelit podobným situacím, když takové nákupy „se slevou“ se na trhu objevovaly téměř denně.



Během června předváděl trh opravdu psí kousky, když úvod června byl ve znamení oživení a nadechování k rally, které ale skončilo volným pádem a vytvořením nového dna. K tomuto vývoji vedl vyšší než očekávaný růst americké inflace, která mimochodem v tomto měsíci vrcholila, a od té doby vytrvale zpomaluje. Index S&P 500 se sesypal jako domeček z karet a za 7 dní se propadl o více než 12 %. V tomto období se začaly prudce propadat i akcie tabákového giganta .

Asi jste si již všimli, že při tradování se snažím vyhýbat fundamentální analýze, a spíše spoléhám na techniku. U tohoto případu jsem se ale nechal zlákat silným fundamentem a dividendou, kterými se tato společnost dlouhodobě chlubí. Hlavní motivací k nákupu tohoto titulu tedy byl prudký propad ceny, která spadla za týden o více než 16 % z 54 na 45 USD, což je u takového konzervativního titulu celkem výjimečná situace. Z technického pohledu ale tento obchod nedával žádný smysl. To, že je něco levné, nikdy neznamená, že to nemůže být ještě levnější, a žádný z mých nákupních setupů aktivován nebyl. Akcie jsem nakoupil ihned při otevření za 45,2 USD a rovnou jsem poctivě zadal stop loss na 41,7.







Zde je ještě detailnější pohled na stejný graf:





A takto vypadá bližší pohled na intradenní graf, kde je vidět, co se v úvodu stalo.





Ihned při otevření trhu a po mém nákupu se objevila negativní korporátní zpráva, která poslala tento titul dolů volným pádem a za půl hodinu bylo vymalováno – aktivoval se stop loss a pozice se automaticky uzavřela. Absolvoval jsem tím relativně drahou lekci připomenutí starého rčení „nechytej padající nůž“.

Pokud bych chtěl na tomto zpackaném obchodu hledat nějaká pozitiva, tak na první pohled to bylo dodržení money managementu a poctivé zadání předem stanoveného stop lossu. Z tohoto tradu jsem se ale poučil hned několikrát. Připomněl jsem si základní pravidlo tradingu o chytání padajícího nože a po zbytek roku jsem se již tomuto typu obchodu úspěšně vyhýbal. Co víc, tento obchod mě donutil přizpůsobit se trhu, a hledal jsem tradingové setupy, které by se daly použít i na medvědím trhu v situacích, kdy cena rychle ztrácí půdu pod nohama.



Pro tyto situace jsem začal využívat technický indikátor Stochastic ve více časových rámcích. To znamená, že pro potvrzení nákupu nestačí nákupní signál pouze na denním grafu, ale také na týdenním a v ideálním případě ještě i na nějakém kratším např. čtyřhodinovém nebo hodinovém grafu. Taková ideální situace nastala například v říjnu u akcií AMD, než se tento titul vydal na 33% rally během pár týdnů. Na tento obchod s nominací na top trade roku se podíváme příště.

Když se tedy člověk podívá na nepovedený obchod s Altrií s odstupem času, tak to nakonec tak černě nevypadá. Jednak jsem se díky tomuto obchodu po zbytek roku již držel na míle daleko od prostoduchého nakupování akcií jen proto, že jsou levné, a za druhé jsem pro přeprodané situace přišel se systematickým řešením a zavedením nového tradingového setupu, který vedl k jednomu z nejlepších obchodů v roce.