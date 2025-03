Greene: Tři akcie, které poráží Nvidii a mají další prostor pro růst

přišla o vůdčí pozici na trhu a nyní ji svým výkonem překonávají ostatní velké akcie, které by mohly růst i dál. Akcie výrobce čipů , které táhly v letech 2023 a 2024 trh nahoru, se v posledních třech měsících potýkaly s problémy a za šest měsíců klesly o více než 8 %. Victoria Greene, investiční ředitelka společnosti G Squared Private Wealth, ve čtvrtek diskutovala tři akcie, které se jí líbí a které za stejné období překonaly svou výkonností společnost .



Walmart



Jednou z akcií, která se v poslední době propadá, ale stále překonává výkonnost společnosti , je Walmart. Akcie tohoto největšího maloobchodního řetězce v USA za posledních šest měsíců vzrostly o více než 7 %. Akcie se však obchodují kolem 86 dolarů za akcii, což je pokles ze 104 dolarů v únoru poté, co společnost poskytla slabý výhled zisku. Podle Greene se Walmart i přes tento výhled jeví jako „skvělé místo, kam se schovat“. „Vidím, že už se konsoliduje a tlačí se zpět nahoru. Očekávám, že se snadno dostane zpět na 100, a pokud má někdo přečkat cla, bude to právě Walmart,“ dodala Greene.







Altria



Další akcií, která překonává Nvidii, je tabáková společnost , která za posledních šest měsíců vzrostla o 14 %, a to bez započtení tučné 7% dividendy. Greene poukázala na to, že akcie se obchodují za nízký poměr ceny k zisku ve srovnání s celým trhem a že se snaží být více než jen tabákovou firmou. „Chce být vším, co vám pomůže povzbudit vás, uklidnit vás, uvolnit vás,“ poznamenala Greene. Akcie společnosti se ve čtvrtek obchodovaly za přibližně 58 USD. Greene se domnívá, že 65 nebo 70 USD za akcii je „naprosto v její budoucnosti“.







Netflix



Nejvýkonnější ze tří akcií, na které Greene upozornila, je , který za posledních šest měsíců posílil o 38 %. Greene uvedla, že by se mohl dostat na 1500 dolarů, což se rovná nárůstu o více než 50 % oproti hodnotě, na které se akcie obchodovaly ve čtvrtek. Podle Greena by měl mít silnou pozici i v případě, že ekonomika oslabí. „I když budete muset začít snižovat svůj rozpočet, v něm zůstane, protože je tak dobrý v cenotvorbě,“ řekla.





Zdroj: CNBC, Patria