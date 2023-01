Tudy může vést cesta k rozdělení ČEZ?

Na sociálních sítích se objevily spekulace, které by mohly naznačovat cestu k rozdělení přes úpravu potřebného procenta přítomných akcionářů u společnosti, která je obchodována na regulovaném trhu v Evropě, subjektem kritické infrastruktury a s odkazem na využití zákona, upravujícího postup v krizových situacích. Vyjádření v tomto směru poskytl konkrétně na svém facebookovém profilu Petr Bezouška, který je českým právníkem a členem Legislativní rady vlády ČR. Akcie dnes na pražské burze posilují o řádově 3 % nad metu 900 Kč/akcie na nadprůměrném zobchodovaném objemu.

„Copak to dneska projednáváme na LRV? Takovou zajímavou kurzotvornou informaci ?? Rozdělení ! Vláda chce přijmout speciální pravidlo: Ke schválení rozdělení (se zánikem účasti všech menšinových akcionářů) má stačit 85 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, přičemž valná hromada je při takovém rozhodování schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje dvě třetiny základního kapitálu. p.s. ono se tam nepíše výslovně o , ale o akciové společnosti, v níž je stát většinovým akcionářem, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která je subjektem kritické infrastruktury podle zákona upravujícího postup při krizových situacích => množina o jednom prvku?,“ zní doslovně jeho vyjádření na .

Následně připojil odkaz na odpovídající sadu dokumentů.

V díle 10 paragrafu 311 dokumentu Materiál je doslovně psáno:

(1) Pro rozdělení akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která je subjektem kritické infrastruktury podle zákona upravujícího postup při krizových situacích (dále jen „akciová společnost strategického zájmu“), se použijí odstavce 2 až 4.

(2) Není-li převoditelnost akcií omezena, může se akcionář rozdělované akciové společnosti strategického zájmu vzdát práva na výměnu akcií ve prospěch jiné osoby. Při rozdělení odštěpením zůstává akcionářem rozdělované společnosti; tím není dotčen § 249 odst. 2 a 3. K účinnosti vzdání se práva na výměnu akcií podle věty první se vyžaduje souhlas osoby, v jejíž prospěch se akcionář vzdává práva, udělený způsobem podle § 9 odst. 1 písm. a), a jeho doručení rozdělované společnosti. Souhlas se připojí ke vzdání se práva na výměnu akcií ve prospěch jiné osoby podle věty první. Ustanovení § 7a odst. 3 se použije obdobně.

(3) Ke schválení rozdělení akciové společnosti strategického zájmu s nerovnoměrným výměnným poměrem postačí 85 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě zanikající nebo rozdělované společnosti, přičemž valná hromada je při takovém rozhodování schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje dvě třetiny základního kapitálu.

(4) O rozdělení odštěpením s ukončením účasti jednoho nebo více akcionářů v rozdělované akciové společnosti strategického zájmu lze rozhodnout za podmínek podle odstavce 3, rozhodne-li současně rozdělovaná společnost o nabytí vlastních akcií za podmínek stanovených zákonem, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev.“.

"Zákulisí @ODScz vlády @P_Fiala usiluje o účelovou změnu Zákona o přeměnách. Má se týkat jen #ČEZ ač to není řečeno exaktně. Ke schválení změn by nepotřebovali 90% všech akcionářů, ale jen 85% přítomných akcionářů To v reáliích VH znamená, že 70% podíl státu by měl stačit," uvedl na svém Twitteru energetický expert a menšinový akcionář Michal Šnobr.

"Ppro schválení vytěsnění akcionářů nebo pro rozdělení odštěpením s nerovnoměrným rozdělením podílů je potřeba souhlas 90 % všech akcionářů. Jenže český stát má nyní pouze 70 %. Chystá se tedy pod rouškou energetické krize úprava zákona tzv. lex „ČEZ“, který by tuto hranici účelově snížil? Osobně se domnívám, že by šlo o z pohledu Ústavy ČR o hodně riskantní krok – ryze účelovou a zneužitelnou změnu. Vyloučený ale není," upozornil Michal Šnobr již v dřívějším lednovém komentáři pro Seznam Zprávy.

Oficiálním postojem ministerstva finanční ČR je zvažování vícero variant, jak dál postupovat kolem ČEZ. Rozdělení ČEZ na víreco entit a zestátnění části. Výkup akcií ČEZ z trhu státem. Tedy snaha zestátnit celou firmu. Možnou z variant by byl výkup akcií stávajících menšinových akcionářů ze strany samotné firmy a postupný pokles podílu "minoritářů" na hranici, na které lze uplatnit standardní vytěsnění. To platí i pro tržní výkup. A dle výše popsaných informací může být zvažovanou cestou i tato.