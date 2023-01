Rozvíjející se trhy lákají investory. Tento týden do nich přitekly téměř rekordní objemy peněz

Investoři nyní směřují peníze do akcií a dluhopisů rozvíjejících se trhů téměř rekordním tempem. Pokles inflace a uvolnění covidových restrikcí v čínské ekonomice pomáhají zvrátit loňský propad, napsal dnes list Financial Times (FT). Akcie a dluhopisy na rozvíjejících se trzích tento týden přilákaly denně 1,1 miliardy dolarů, vyplývá z dat, která v 21 zemích shromáždil Institut pro mezinárodní finance (IIF). Rychlost přeshraničních toků peněz je druhá největší po prudkém nárůstu na přelomu let 2020 a 2021.



Příliv investic do akcií a dluhopisů rozvíjejících se trhů podtrhuje změnu nálady po neutěšeném vývoji těchto trhů v loňském roce. Klesající globální inflace posílila v investorech očekávání, že centrální banky rozvinutých ekonomik brzy přestanou zvyšovat úrokové sazby, které jsou hlavním zdrojem nesnází rozvíjejících se trhů.



Pozitivními faktory jsou růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí v přepočtu na celý rok o 2,9 procenta a fakt, že Peking upustil od své přísné protipandemické politiky. Čína si z denních investic 1,1 miliardy dolarů ukrajuje podle dat IIF 800 milionů dolarů.



Aktivům rozvíjejících se trhů pomohlo také očekávání investorů, že hospodářství rozvojových zemí letos poroste rychleji než vyspělé ekonomiky. Banka očekává, že hrubý domácí produkt (HDP) na rozvíjejících se trzích vzroste v letošním roce o 1,4 procentního bodu více, než bude tempo ve vyspělých ekonomikách.



Index MSCI Emerging Markets vzrostl od minima na konci loňského října téměř o 25 procent. Růst o více než 20 procent z nedávného minima se označuje za býčí trh. Někteří investoři a analytici však varují, že tempo přílivu investic se pravděpodobně neudrží.



"V prvním a druhém čtvrtletí bude Čína růst, o tom není pochyb," konstatoval správce portfolia Paul Greer ze společnosti Fidelity International. "Trhy to ale už zohlednily. Je možné, že převážnou část růstu jsme už viděli v tomto cyklu," dodal.



Greer zdůraznil, že navzdory nedávnému oživení je nepravděpodobné, že by investoři chovali optimismus ohledně budoucího růstu rozvíjejících se trhů. Nepříznivě se na nich podle něj projeví narůstající dluh, výraznější fiskální napětí ve velké části rozvojového světa a demografický vývoj. Na tyto trhy nelze podle něj nahlížet stejně optimisticky jako před pandemií.

