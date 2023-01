Rozvíjející se trhy jsou nyní atraktivní, Evropa je až za nimi, domnívá se Mobius

Mark Mobius je známým investorem, který se dlouhodobě zaměřuje na rozvíjející se trhy. Na CNBC nyní hovořil o jejich možné atraktivitě a na začátek připomněl, že akciový index těchto trhů je asi z 30 % tvořen Čínou. Takže vývoj v této zemi do značné míry určuje to, jak si povedou uvedené trhy jako celek.



Investor poukázal na skutečnost, že když čínská ekonomika procházela ochlazením, hodně investorů z toho bylo „nešťastných“. Nyní ale probíhá otevírání čínského hospodářství a měl by platit opak. Oživením ale prochází řada dalších rozvíjejících se zemí, včetně Indie. A na atraktivitě těmto trhům přidávají i posilující měny.



Mobius se tedy domnívá, že existuje prostor pro diverzifikaci nákupem akcií na rozvíjejících se trzích a velká část jejich potenciálu pramení ze zmíněného posilování lokálních měn. Na CNBC k tomu ovšem dodali, že podle některých názorů nebude čínský růst strukturálně nijak vysoko a to by se pak právě kvůli její vysoké váze na rozvíjejících se trzích promítlo daleko za její hranice. Co na to Mobius?







Investor míní, že Čína určitě neporoste tempem, jakým to dokázala před deseti lety. „Ty dny jsou už pryč.“ Její tempo růstu ale může být stále atraktivní například ve srovnání se Spojenými státy. A země by měla nabízet i příležitosti u jednotlivých technologických firem. Kvůli americkým sankcím a omezením chce totiž čínská vláda podporovat investice v tomto sektoru.



Na závěr rozhovoru Mobius dostal dotaz ohledně vývoje v Evropě. Odpověděl, že si evropské akciové trhy podle něj nepovedou tak dobře jako trhy rozvíjející se. Nevylučuje jejich růst, ale míní, že situace na Ukrajině Evropu, co se týče investiční atraktivity, stále odsouvá až za zmíněné trhy.



Zdroj: CNBC