Rozbouřený dolar zvládají rozvíjející se trhy lépe než bohaté státy

Vzestup dolaru na nové a nové rekordy posouvá na spirálu zkázy měny po celém světě. Bližší pohled však ukazuje, že srovnávací ukazatel pro směnné kurzy rozvíjejících se trhů vykazuje pouze poloviční ztráty než ve vyspělých zemích. A netypicky tento nadvýkon pokračuje, i když ceny komodit – hlavní pilíř chudších zemí – padají, napsala agentura Bloomberg.

"V posledních několika měsících se ceny komodit vrátily z úrovní zaznamenaných v průběhu tohoto roku, ale producenti komodit si stále vedli relativně dobře ve srovnání s eurozónou nebo skupinou G10," řekl Dirk Willer, ředitel strategie rozvíjejících se trhů ve společnosti . "Bylo to trochu na hlavu."





Úspěch rozvojových zemí při překonávání části volatility spojené se zpřísněním měnové politiky Federálního rezervního systému zpochybňuje předpoklad, že budou epicentrem případného kolapsu trhu, taženého vyššími výnosy v USA. Ve skutečnosti bolest z velké části pociťují ve Spojeném království a Evropě, zatímco měny Brazílie a Mexika a jim podobných lákají investory na šťavnaté výnosy – to je výsledek jednoho z nejagresivnějších zvyšování úrokových sazeb v globálním měřítku.



„Na vyspělých trzích vidíme stejné síly, se kterými se rozvíjející se trhy potýkaly v posledních několika desetiletích: inflační tlaky a fiskální deficity,“ řekl Simon Harvey, vedoucí měnové analýzy v Monex Europe v Londýně. "S volatilitou, která probíhá, jste nuceni hledat vyšší výnosy, a to na rozvíjejících se trzích."



Růst komodit v letošním roce do 9. června pomohl benchmarku MSCI pro měny rozvojových zemí omezit pokles na 2,5 %. Ukazatel pro rozvinuté země mezitím ustoupil o 7,4 %. Od té doby ukazatel surovin propadl, ale rozvíjející se trhy stále překonávaly G7 o 2 procentní body. Celkově z 23 rozvojových měn sledovaných agenturou Bloomberg jich 21 porazilo britskou libru, 19 překonalo euro a všech 23 si vedlo lépe než japonský jen.



Jak se svět potácí od krize ke krizi – od války na Ukrajině po energetickou tíseň v Evropě a politické turbulence ve Spojeném království – pověst rozvinutých zemí jako bezpečnějších investičních destinací dostala na frak. Podle indexů Chase & Co. očekávaná volatilita měn G7 poprvé od března 2020 překonala volatilitu rozvíjejících se trhů.

Poté přichází na řadu úrokový diferenciál. Žádná z měn zemí skupiny G10 nemá vyhlašovanou sazbu vyšší než 3 %, zatímco rozvojové země nabízejí mnohem vyšší úrokovou sazbu: Indonéských 4,25 % patří k nejnižším a brazilská sazba přesahuje 13 %.

Nadvýkonnost měn v Mexiku a Brazílii je podle poháněna kladnými reálnými sazbami. Tato banka má pro peso doporučení nadvážit a nazývá ho „miláček rozvíjejících se trhů“.

„Je nepravděpodobné, že by se makroproblémy v Evropě a monetární divergence v Japonsku brzy vyjasnily,“ řekl Alvin Tan, vedoucí měnové strategie pro Asii v RBC Capital Markets. "Takže neočekávám, že nedostatečná výkonnost jejich měn bude v dohledné době vyřešena."

V zemích jako Brazílie pomáhá zvolňování inflace zmírnit úder ze strany silnějšího dolaru. "To je nesmírně důležité, protože to znamená, že nemáte hluboce záporné reálné sazby, které vidíme v mnoha ekonomikách zemí G10," řekla Aninda Mitra, makro a investiční stratég z BNY Mellon Investment Management.

Vše, co bylo řečeno o nadvýkonnosti, ale poněkud kalí fakt, že většina měn rozvíjejících se trhů stále klesá. Group Inc. a očekávají další ztráty, dokud Fed nezastaví zvyšování sazeb.

"Měny rozvíjejících se trhů zůstanou po zbytek roku v defenzivě," řekl podle Bloombergu Marek Dřímal, stratég působící v Londýně. "Jsou levné, ale atraktivními se stanou, až když se přiblíží konec zpřísnění Fedu, pokud se zároveň globální nebo americká ekonomika vyhne scénáři tvrdého přistání."

Zdroj: Bloomberg