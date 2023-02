Tesla má náskok v autonomii. Ta by mohla generovat 60 % její celkové hodnoty, říká investiční ředitelka ARK

ARK Invest dlouhodobě věří akciím Tesly, které tvoří významnou část portfolií této společnosti. Její investiční ředitelka Tasha Keeney hovořila na Bloombergu o tom, proč jsou akcie Tesly podle ní stále atraktivní. Míní, že obavy z nedostatečné poptávky po vozech této značky jsou přehnané, stejně jako úvahy o větším poklesu ziskových marží.



Keeny tvrdí, že by měla přijít s novou platformou, na které budou její vozy vyráběny. Tento posun by měl pomoci udržet marže. A platforma by měla fungovat i u autonomních vozů, které podle investorky představují pro Teslu velkou příležitost jak na straně marží, tak na straně příjmů.





Keeny ve vztahu k prodeji nových elektromobilů poukázala na to, že tento segment trhu v USA stále roste, zatímco prodej vozů se spalovacími motory klesl. „Pokud bych se něčeho obávala, tak o tradiční automobilky“, dodala expertka. Právě růst tržeb Tesly je podle ní u akcie rozhodující, a ne vliv, který na značku může mít Elon Musk. O něm se v poslední době často hovoří a Keeny uznává, že šéf Tesly „byl vždy kontroverzní osobou“. Nicméně podle ní je také člověkem, který Teslu může dovést k výrobě plně autonomních vozů.



Bloomberg poukázal na výsledky průzkumu na Twitteru, podle kterého 63 % uživatelů tíhne k nákupu Tesly poté, co společnost snížila prodejní ceny. Keeny k tomu dodala, že elektromobily budou podle ní v delším období konkurenceschopné, a to i bez různých dotací a pobídek. zvyšuje své výrobní kapacity a je aktivní i v jiných oblastech, jako například skladování energie. Hlavní investiční příběh se ale podle expertky točí kolem elektromobilů a autonomie.



Tesla hovoří o tom, že s plně autonomním vozem přijde firma v roce 2024. Keeny k tomu řekla, že by to mohlo úplně změnit podnikatelský model společnosti. Asi 60 % její celkové tržní hodnoty by pak mohlo být generováno touto platformou, která by se zaměřovala na autonomní vozy používané pro dopravní služby. Marže Tesly by se pak mohly blížit maržím softwarových společností a nebude ze svých produktů souvisejících s autonomií generovat jen jednorázové příjmy, ale souvislý tok tržeb. je přitom podle expertky v rozvoji autonomního řízení před konkurencí i díky tomu, že má data od vozů, které dohromady ujely již miliardu mil.



Zdroj: Bloomberg