Jan Bureš: Další slabý maloobchod - spotřeba táhla HDP dolů o něco výrazněji

Maloobchodní tržby skončily v prosinci za naším očekáváním a spotřeba domácností v posledním kvartále uplynulého roku táhla pravděpodobně hospodářství dolů o něco výrazněji, než jsme očekávali. Meziměsíčně klesly tržby (bez automobilů) o 0,7 %, zatímco meziročně se propad tržeb díky nižší srovnávací základně z uplynulého roku trochu zmírnil z 8,7 % na 7,3 % (versus naše očekávání – 5 %).



Překvapivý je především další reálný pokles tržeb z prodejů potravin - reálné nákupy potravin mezi domácnostmi meziročně spadly o více než 9 % (po sezónním očištění). To je historicky nejhlubší propad za dobu, co ČSÚ zjišťuje výsledky tržeb. To je zarážející reakce na vysokou inflaci, protože zpravidla nedochází ani při výrazných šocích k tak zřetelnému omezení útrat na zboží “základní spotřeby”. To svědčí o tom, že inflační vlna disproporčně zasáhla nižší a střední třídu, která byla nucena spořit i v základních položkách.



maloobchod - spotřeba táhla HDP dolů o něco výrazněji" src="/Fotobank/76136017-7b52-4338-b85d-9b7f721c060a?width=500&height=550&action=Resize&position=Center" />

maloobchod - spotřeba táhla HDP dolů o něco výrazněji" src="/Fotobank/d45d28b0-4e2f-4f70-b13c-0c771a48393f?width=500&height=550&action=Resize&position=Center" />

Kromě potravin dál meziročně klesají prodeje napříč prakticky všemi výraznými kategoriemi – nespecializované, většina specializovaných prodejen i prodeje přes internet (-9,5 %). I když nominálně lidé utrácejí v obchodech o 7 % více než před rokem, reálně nakupují naopak zhruba o 7 % méně.



K výjimkám, které zaznamenávají lehké zlepšení v negativních trendech, patří na prvním místě prodejny s farmaceutickým zbožím (+3,9 %) a pak také prodejny s oděvy a obuví, jejich reálné prodeje meziročně víceméně stagnují.



Pro první kvartál 2023 předpokládáme vzhledem k pokračujícímu poklesu reálné mzdy a přetrvávající extrémně nízké spotřebitelské náladě další pokles reálné spotřeby. V dalším průběhu roku by se podle našeho názoru mohla spotřeba stabilizovat - jednak se po šesti kvartálech poklesu v řadě prostor pro další pokles vyčerpá (zejména u zboží základní spotřeby jako jsou potraviny), současně by měla odeznívající energetická inflace přispět ke zmírnění dnešního spotřebitelského pesimismu.

maloobchod - spotřeba táhla HDP dolů o něco výrazněji" src="/Fotobank/3e7ba6f3-c48c-4513-9cba-153254cabf82?width=500&height=550&action=Resize&position=Center" />