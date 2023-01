Rozbřesk: Slabý maloobchod potvrzuje pokračování spotřebitelské recese

Čísla z maloobchodu potvrdila, že spotřebitelská recese v Česku s vysokou pravděpodobností dál pokračovala i na konci roku 2022. Meziměsíčně maloobchod v listopadu dál klesal (o 0,3 %), což znamenalo meziroční pokles o 8,7 %. Oproti před covidovému roku 2019 jsou v průměru sice útraty domácností v obchodech nominálně o necelých 20 % vyšší, reálně si však za peníze lidé nakoupí zhruba o 6 % méně. Tržby přitom reálně klesají prakticky ve všech typech obchodů (s výjimkou kosmetiky) s tím, že poněkud překvapivě největší propady zaznamenávají prodejny potravin (jak specializované, tak ostatní). To ukazuje, že značná část Čechů, pod tlakem vysoké inflace a padající reálné mzdy, hledá úspory i v základních výdajích.



Na druhé straně pokles spotřeby pravděpodobně nebude pokračovat do nekonečna. Spotřeba domácností klesá reálně nepřetržitě od čtvrtého kvartálu 2021 a pokud probíhající recese bude podle našich předpokladů “mírná” a bude spojená jen s lehkým nárůstem nezaměstnanosti, domácnosti by měly v roce 2023 nakonec své výdaje stabilizovat. Uvidíme sice ještě další pokles reálné mzdy (cca -2,5 %), ten však na spotřební rozhodnutí domácností už nemusí mít tak výrazný dopad. Lidé totiž nakonec své výdaje v čase mají tendenci “vyhlazovat” a jinak stabilní spotřebu zpravidla rozkolísají pouze výraznější šoky - jako skokový nárůst inflace v roce 2022. Její pozvolné odeznívání v roce 2023 a 2024 by mělo vést nakonec k lehkému vylepšení dnes extrémně pesimistické spotřebitelské nálady a stabilizaci výdajů domácností.



Ve čtvrtém kvartále 2022 ukazuje ovšem maloobchod na další propad spotřeby, který se podle našich modelových odhadů může pohybovat okolo 2 % mezikvartálně. To je o něco méně než v předešlém kvartále (o více než 3%), a to zejména díky tomu, že se (na rozdíl od maloobchodu) vylepšují tržby u některých služeb (například pohostinství a hoteliérství). Spotřebitelská recese by pak podle našeho základního scénáře mohla začít odeznívat od druhého kvartálu roku 2023. To odpovídá zhruba i předpokladům ČNB.



TRHY



Koruna

Česká koruna jako by trochu ztrácela sílu k opakovaným útokům na 24,00 EUR/CZK. A to přesto, že je nálada na globálních trzích relativně příznivá - dolů šly americké výnosy i dolar. Pro nejbližší seance předpokládáme spíše stabilitu v okolí 24,00 EUR/CZK.



Eurodolar

Ačkoliv americká inflace za měsíc prosinec skončila na tržním konsensu a nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA dále klesly, tak dolarové sazby včera propadly a poslaly eurodolar vysoko nad 1,08. Důvodem oslabení dolaru byla vcelku jasně holubičí komunikace přicházející z Fedu - především Hacker ale částečně i Bullard vcelku jasně zacementovali očekávání trhu na tom, že Fed zvedne sazby příště jen o 25 bazických bodů.



Regionální Forex

Dnes bude forint pozorně sledovat maďarská inflační čísla za měsíc prosinec. Dá se čekat inflace nad 25 %, což by pro forint nemělo být příliš velkým překvapením (spíše je rizikem, že inflace bude tak jako v celém regionu nižší, než se čeká). MNB nicméně na toto (další) zrychlení inflace nebude reagovat.