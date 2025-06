Altman a Damodaran: Trhy překvapivě drží zisky, ale rizika zůstávají ve hře

Roger Altman ze společnosti se domnívá, že americké hospodářství i akciové trhy vykazují překvapivou míru odolnosti. Ekonom na CNBC dodal, že se ale objevují známky slabosti, například u maloobchodních tržeb či průmyslové výroby. Podle něj to může souviset s určitým poklesem výnosů vládních dluhopisů.



Dopad cel na ekonomiku může být podle ekonoma jen pozdržen, doposud je ekonomika odolná, „ale pravděpodobnost toho, že tomu tak bude i nadále, je podle mého názoru nízká,“ řekl Altman. Dodal, že by se rád mýlil a že nemá důvod pochybovat o tom, že hospodářství se nachází v rané fázi další technologické revoluce. Přesto ale tíhne k tomu, že ekonomika oslabí. Zaměstnanost „zůstává slušná“, což se promítá do příjmů domácností a jejich spotřeby. Celkově je přitom podle Altmana překvapivé, že domácnosti a firemní sektor nereagují na informace a faktory, které by měly omezovat jejich výdaje.







Aswath Damodaran z NYU Stern School of Business na CNBC hovořil o tom, že „zisky si vedou dobře a on nevidí důvod, proč by si dobře neměly vést i akcie.“ Co ale vysoké valuace, když poměr cen k ziskům dosahuje u indexu S&P 500 hodnot kolem 22? Na to profesor odpověděl, že mu to nedělalo vrásky na počátku roku, a proto mu je to nedělá ani nyní. CNBC k tomu připojila shrnutí valuací velkých technologických firem – jejich současných výší a těch zaznamenaných před rokem:





S vyššími valuačními násobky se tedy nyní obchoduje jen , a to výrazně. V ostatních případech jsou poměry cen k ziskům očekávaným pro následujících 12 měsíců nižší. Damodaran k celkovým valuacím na trhu ještě dodal, že od roku 2022 se hovoří o řadě věcí, které by trh měly zneklidňovat. Nicméně zisky obchodovaných firem tyto obavy nepotvrzují. U akcií přitom nezáleží na úvahách, ale na tom, co má skutečný efekt a co se projeví na ziskovosti.







Damodaran podle svých slov drží akcie společností , Meta, , a Alphabet, snížil pozice na společnosti NVIDIA. Prodal Teslu, „ne proto, že by si myslel, že její valuace jsou ve srovnání se zbytkem přemrštěné, ale proto, že se stala sázkou na politiku.“ Jinak řečeno, profesorovi se nelíbilo, že ze sázky na elektromobilitu se stala akcie, kterou významnou měrou ovlivňuje politika.



Damodaran poukázal na vysoké marže zmíněných technologických firem, podle něj jde v tuto chvíli už o společnosti, které jsou zajímavé hlavně kvůli vysoké schopnosti generovat zisky a hotovost. Nedá se od nich čekat návratnost v desítkách procent, ale stále jsou zajímavé právě kvůli uvedené vlastnosti a „tvoří jádro investorova portfolia“.



Zdroj: CNBC