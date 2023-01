Maloobchod v listopadu zklamal. Dále slábne následkem vysoké inflace a energetické krize

Tahle konzerva. Jsem to právě chtěl nakoupit jako apokalyptické zásoby, ale zjistil jsem, že to udávají jako brutto váhu. Tak už se mně to za ty prachy kupovat nechce. Jinak je dobrý, kdyby do toho někdo chtěl jít a ještě to měli.

Želvák Burzovní (Gold!)