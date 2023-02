Investoři vyčkávají na další podrobnosti od předsedy Fedu

Investoři očekávají komentáře představitelů Fedu, včetně jeho předsedy Jeroma Powella a jak evropské, tak i americké akciové trhy jsou spíše v červených číslech. Euro Stoxx 50 se pohybuje okolo nuly, DAX klesá o 0,3 % a americký S&P 500 odepisuje 0,2 %, Dow Jones 0,4 %. Naopak Nasdaq a britský FTSE 100 jsou mírně v zeleném.

Trhy interpretovaly komentáře tiskové konference po zasedání Fedu v minulém týdnu jako holubičí a akcie na to konto rostly. Dnešní vystoupení by mohlo přinést více jasnosti ohledně toho, kam budou sazby směřovat. A předmětem komentářů bude pravděpodobně i silný report z trhu práce z konce minulého týdne. Kromě představitelů Fedu bude ke Kongresu hovořit také americký prezident Joe Biden, který by se mohl vyjádřit novému geopolitickému napětí s Čínou či k federálnímu dluhovému stropu.



Výsledková sezóna za čtvrtý kvartál je už u většiny titulů z indexu S&P 500 za námi. Zisky na akcii zatím klesly podle dat Bloombergu meziročně o 2,8 %, přičemž před začátkem výsledkové sezóny očekával trh pokles až o 3,3 %, což by mohlo být pro valuace akcií podporou.



Eurodolar dnes klesá o 0,3 % na 1,069. Posilování eura je patrné také s českou korunou, kdy se tento měnový pár vyšplhal na 23,787, zatímco se koruna na páru s dolarem pohybuje na stabilních 22,252. Výnos amerického 10letého dluhopisu se před projevem Jeroma Powella drží okolo 3,64 %. Výnos německého 10letého dluhopisu se posunul o 2 bps výše na 2,32 % a britský dokonce o 6 bps výše na 3,30 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7804 -0.3729 23.8843 23.7629 CZK/USD 22.2340 -0.0562 22.3345 22.2005 HUF/EUR 393.5576 -0.3370 396.2048 391.8156 PLN/EUR 4.7599 0.3026 4.7778 4.7389

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2631 -0.3771 7.2988 7.2467 JPY/EUR 140.4120 -1.2969 141.8790 140.2900 JPY/USD 131.3405 -0.9674 132.3110 131.1920

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8907 -0.1547 0.8941 0.8901 CHF/EUR 0.9877 -0.7541 0.9958 0.9871 NOK/EUR 11.1105 0.2219 11.1523 11.0566 SEK/EUR 11.3620 -0.2235 11.4076 11.3554 USD/EUR 1.0691 -0.3356 1.0744 1.0669

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4453 -0.4769 1.4531 1.4386 CAD/USD 1.3445 -0.0190 1.3471 1.3406