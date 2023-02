Současná rally na akciích je past na medvědím trhu, varuje stratég z JP Morgan

Stratég Chase Marko Kolanovic v pondělí zopakoval, že investoři by měli snižovat pozice na akciovém trhu po rally, kterou vyvolalo očekávání, že dezinflační proces americké ekonomiky může být jen „přechodný“.





Podle Kolanovice budou první tři měsíce roku pravděpodobně ve znamení „inflexního bodu na trhu“, který během druhého a třetího čtvrtletí vystřídá vzduchová kapsa, napsal v komentáři pro klienty. Poté bude do konce roku následovat další zhoršení fundamentů, jak bude centrální banka nějakou dobu držet úrokové sazby vysoko, dodal.



„Doporučujeme využít současnou sílu ke snížení expozice,“ napsal tým stratégů vedený Kolanovicem a poukázal na to, jak investoři nastoupili zpět do spekulativních aktiv od krypta až po meme akcie.



Studenou sprchou pro scénář „měkkého přistání“, kdy Fed zkrotí inflaci, zatímco ekonomika bude dále růst, by mohl být silný trh práce. A pokud se tomu tak nestane, vrátí se podle Kolanovice ceny letošních akciových vítězů na svou dlouhodobou průměrnou úroveň.

Poté, co prudký nárůst pracovních míst vyvolal v pátek obavy z toho, že spekulace o otočce Fedu jsou předčasné, očekává Kolanovic další dvě zvýšení sazeb v březnu a květnu, každé z nich o čtvrt procentního bodu, po kterém bude následovat dlouhá pauza. I když celková inflace klesá, domnívá se, že vyšší mzdy dopadnou na marže, čímž hrozí další vlny propouštění.

"Takže dezinflace v této situaci není důvodem k oslavě, protože se tím budou držet sazby v ještě restriktivnějším stavu a centrální banky budou měnit kurz jen pomalu, dokud si jeho reset nevynutí nějaká riziková událost," řekl Kolanovic.



Většina Kolanovicových předpovědí v roce 2022 nevyšla, když stál na optimistické straně Wall Street, a to i přes loňské výprodeje. Od té doby svůj názor změnil a v polovině prosince snížil alokaci do akcií kvůli slabému výhledu na ekonomiku v tomto roce. A minulý měsíc zdůraznil, že ekonomika směřuje k poklesu. Banka kvůli obavám z recese a přílišného utahování měnové politiky znovu snížila doporučenou alokaci do akcií. Během jejich říjnového propadu však Kolanovic naléhal na investory, aby nakupovali při poklesu čínských akcií. Tato sázka se ukázala jako výhodná, když index MSCI China od začátku října vzrostl o více než 26 %.

Zdroj: Bloomberg