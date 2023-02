Máte při tradování problém s disciplínou? Zkuste si všímat vašich emocí

Taky máte občas pocit, že Vám při tradování chybí více disciplíny? Stává se vám, že děláte pořád stejné chyby pořád dokola a nedokážete se z nich nijak poučit? Pokud vám to při tradování skřípe, tak bude chyba nejspíš ve vaší obchodní strategii nebo v disciplíně při jejím dodržování.

Pokud si odmyslíme chronické začátečníky, kteří nemají žádnou strategii, ani o žádné strategii neuvažují (rozhodují se jen na základě aktuálních emocí), tak obecně platí, že tradeři se více zaměřují na své strategie, nebo spíše neustále hledají onen vysněný svatý grál, a přitom přeskakují z jedné strategie na druhou. Problém je v tom, že žádná strategie není dokonalá a nefunguje stejně dobře na každém trhu. Každá strategie totiž přináší i období poklesů, čímž dostává tradera pod silný tlak emocí.

Problémy na straně strategie se dnes ale zabývat nebudeme. Mnoho zkušenějších traderů totiž již má dobrou strategii, má dostatek znalostí a zkušeností a výrazně by jim pomohlo, kdyby více zapracovali na své psychice a disciplíně. Právě problém dodržování disciplíny a zvládání emocí bývá často na úkor hledání dokonalé strategie opomíjený, a proto si dnes chci na něj trochu posvítit.



Nedávno jsem si přečetl krásnou knihu o tradingové psychologii The Mental Game of Trading od Jareda Tendlera. Tato kniha dává tomuto tématu nový rozměr, když de facto většinu problémů s disciplínou svádí na neschopnost zvládat emoce, a zároveň dává návod, jak s těmito emocemi nakládat. Základem této teorie není boj s emocemi a jejich kontrolování či potlačování, jak radí někteří odborníci, nýbrž jejich neustálé vnímání a analyzování. Každý trader by se měl svými emocemi zabývat a snažit se hledat jejich původ. Klíčem k úspěchu je pak včasná a správná diagnostika emoce, ať už je to chamtivost, strach nebo jiný pocit, který přímo ovlivňuje vaše investiční rozhodování.

Když včas zachytíte, že vás přemáhá například pocit chamtivosti, tak si okamžitě uvědomíte, že taková emoce v minulosti vedla k tomu, že jste včas nevystoupili ze ziskové pozice, že jste nabrali neúměrně velkou pozici nebo jste nakoupili na příliš vysoké úrovni, která již neodpovídá vaší strategii pro vstup do pozice. Abyste dosáhli v této oblasti mistrovské úrovně, je samozřejmě třeba se věnovat podrobné analýze svých emocí, dělat si rozbory svých emocí, ideálně si je zapisovat před otevřením obchodu, během obchodu a bezprostředně po uzavření pozice.

Ačkoliv to může pro mnoho z vás vypadat jako pěkná otrava, pracovat se svými emocemi mi přijde mnohem efektivnější metodou než jejich potlačování, které pak dříve nebo později vede k jejich nahromadění a nutnosti je vypouštět jiným způsobem - ať už jsou to zdravé způsoby, jako je meditace, jóga nebo sport, nebo nezdravé možnosti, jako jsou výbuchy hněvu, nadměrná konzumace alkoholu, nebo dokonce stavy zoufalství či deprese. Tak či tak se zdá být lepší naslouchat svým emocím a na základě nich včas upravovat své chování, než se je snažit za každou cenu potlačovat nebo kontrolovat, což vás vyčerpává, a bere vám to sílu a energii potřebnou na samotné tradování.



J. Tendler přichází se zajímavým konceptem, který se na první pohled zdá být zcela triviální, ale musím přiznat, že ve mně vzbudil klasický Aha efekt. Kvalitu tradování lze podle něj rozdělit do třech úrovní, kde úroveň C představuje tu nejhorší a A tu nejlepší.

Na úrovni C obchodujete, když jste silně rozrušeni, a zadáváte pokyny zcela impulzivně bez ohledu na svou dlouhodobou strategii. K takovému chování dochází například po sérii špatných nebo také povedených obchodů, pokud máte strach, že vám něco na trhu utíká nebo vám hrozí velká ztráta, chcete okamžitě zbohatnout nebo se snažíte jedním obchodem dohnat posledních pár velkých ztrát. Při obchodování na úrovni C spoléháte na štěstí, oddáváte se nadějím a vaše racionální část mozku prostě stávkuje.

Proti tomu na úrovni A jste perfektně synchronizovaný s trhem, pevně se držíte své strategie, dodržujete své cíle a stop lossy a nenecháváte se emocionálně rozhodit ani sérií ztrát nebo zisků. Na úroveň A se ale nedostanete automaticky přes noc, když na tuto úroveň vede obvykle dlouhá a trnitá cesta.

Vtip je v tom, že není třeba okamžitě prahnout po dokonalosti, a podléhat přehnané skepsi, když se vám to hned nedaří. Stačí se zaměřit na to, co můžete udělat hned, a teď přichází můj Aha moment: stačí se vyhýbat obchodování na úrovni C. To znamená začít se vyhýbat obchodům, o kterých už předem víte, že vlastně nedávají smysl. Vyhýbat se obchodům, kdy je vaše sebedůvěra výrazně vychýlena k extrému, ať už se jedná o extrémně nízkou nebo nezdravě vysokou sebedůvěru. Vyhýbat se obchodům pramenícím pouze z chamtivosti, strachu nebo nudy. Tím, že se naučíte vnímat, která vaše emoce vede k obchodování na úrovni C, můžete získat jistý náskok nebo výhodnější pozici a začít se efektivně vyhýbat impulzivním obchodům a investičním rozhodnutím.