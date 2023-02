Trhy v USA zakončily obchodování červeném

Zámořské trhy byly při dnešním obchodování naladěny na negativní notu. Ceny výrobců (PPI) narostly v lednu nejvíce za posledních sedm měsíců, taženy energetickými produkty. Zároveň s tím žádosti o podporu v nezaměstnanosti oproti očekávání v minulém týdnu poklesly, čímž ukazují na silný trh práce. Obě tyto zprávy pak vedou k jasnému výsledku – FED má volné ruce v dalším zvyšování úrokových sazeb , což se trhu nemůže líbit. Po loňském výprodeji na akciových indexech dochází letos k lehkému nárůstu, živenému především dobrými výsledky a očekáváním, že centrální banka nebude ekonomiku tolik dusit. Makrodata ale stále ukazují, že taková naděje může být planá. Aktuální očekávání značí, že FED dostane úrokové sazby nad 5 % do května a na této úrovni je ponechá minimálně do konce letošního roku.Elektroautomobilka dnes propadla o 5,7 %. Musí totiž svolat 362 000 vozidel ve Spojených státech po zjištění, že beta software na autonomní řízení může způsobit havárie. Softwarová společnost Systems narostla o 5,2 % zvýšila roční odhad zisku a dostala se tak na nejvyšší hodnotu za posledních 9 měsíců. Taktéž technologická společnost Roku představila vyšší výhled hospodaření a narostla dokonce o 11,2 %. Naopak internetová platforma Shopify propadla o 15,8 %. Přestože navyšuje ceny a představuje nové produkty její výnosy zpomalují růst, a to se investorům u společnosti, která stále ještě operuje ve ztrátě, samozřejmě nelíbí.