Britské firmy žalují MasterCard a Visu kvůli poplatkům. Odškodné by se mohlo vyšplhat přes deset miliard liber

Globální vydavatelé platebních karet a čelí další z řady mnohamiliardových žalob na ochranu hospodářské soutěže. Právní společnost Harcus Parker se chystá podat rozsáhlou hromadnou žalobu jménem britských společností, která by mohla v zemi patřit k největším žalobám na náhradu škody v oblasti hospodářské soutěže. Odškodné by mohlo činit i více než deset miliard liber, uvedl včera web televize Sky News.



V žalobě u odvolacího soudu pro hospodářskou soutěž Competition Appeal Tribunal (CAT) bude podle zdrojů serveru uvedeno, že a účtovaly podnikatelům neúměrně vysoké poplatky, označované jako vícestranné mezibankovní poplatky (MIF), které musejí obchodníci platit bance za přijímání plateb debetními nebo kreditními kartami. Odhaduje se, že MIF činí až 90 procent měsíčních bankovních poplatků běžného podniku.



Podle žaloby jsou tyto poplatky stanoveny samotnými společnostmi a , a nikoliv tržními silami. Jsou také stanoveny jako podmínka pro účast v kartových systémech těchto společností.



Společnost Harcus Parker se odmítal vyjádřit k předpokládané výši žaloby vůči oběma karetním gigantům. Podle jednoho ze zdrojů se očekává, že minimální částka bude činit 7,5 miliardy liber, nakonec by ale mohla být hodnota téměř dvojnásobná.



"Stojíme na straně britských podniků - velkých i malých - a požadujeme, aby byly řádně odškodněny," řekl partner společnosti Harcus Parker Thomas Ross. "Tyto poplatky jsou nezákonné a měly by být zrušeny."



Podniky s průměrným ročním obratem před pandemií nejméně 100 milionů liber budou vyzvány, aby se k žalobě přihlásily. Podniky s nižším obratem, které se zaregistrovaly on-line, budou zahrnuty automaticky, pokud se nerozhodnou odhlásit. Období nároku na odškodné má být od roku 2017 do vynesení rozsudku nebo vyrovnání.



Nejnovější případ navazuje na případ předložený stejnou advokátní kanceláří loni, který byl zaměřen na podniky v cestovním ruchu a pohostinství.



Vůči oběma platebním gigantům byla podána řada dalších významných žalob, které se týkaly velkých maloobchodníků a dalších firem zaměřených na spotřebitele. Obě firmy již urovnaly řadu žalob za nadměrné mezibankovní poplatky.



Mastercard a také čelily kritice za to, že od referenda o brexitu zvýšily poplatky pro britské spotřebitele. Nyní jsou obě firmy vyšetřovány kvůli přeshraničním poplatkům.