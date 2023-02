ČEZ vytipoval pro malé modulární reaktory místa v Dětmarovicích a Tušimicích

Energetická společnost vytipovala pro stavbu malých modulárních reaktorů další dvě lokality. Vzniknout mají v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. V obou místech by měly ve druhé polovině příští dekády nahradit současné uhelné elektrárny. Podnik prověřuje i další lokality pro umístění reaktoru. ČTK o tom dnes informoval mluvčí firmy Ladislav Kříž. První malý modulární reaktor chce společnost postavit v Temelíně, hotový by měl být v roce 2032.



"Malé modulární reaktory nejsou náhradou velkých jaderných bloků, ale doplněním energetického mixu ČR jako vhodná náhrada uhelných elektráren a velkých tepláren," uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač. Stát s modulárními reaktory počítá jako s důležitou součástí svého přechodu na bezemisní energetiku.



Jako první lokalita pro stavbu těchto reaktorů už byl dříve vybrán prostor v širším areálu temelínské jaderné elektrárny. Nyní tak předběžně vytipoval jako vhodná místa další dvě lokality elektráren v Dětmarovicích a Tušimicích. Ty chce nyní společnost dále prozkoumat a monitorovat, aby bylo definitivně jasné, že jsou vhodné pro umístění jaderného zdroje. Průzkumné práce, které začaly v první polovině února, jsou zaměřeny především na vyloučení existence aktivních tektonických zlomů, posouzení hydrogeologie území i na analýzu podloží. Tuto fázi chce společnost dokončit letos na podzim. Průzkumné práce podle potrvají tři až pět let, až poté bude možné zahájit povolovací proces.



Kromě prvních tří míst pro stavbu malých modulárních reaktorů zkoumá také další lokality, kde by mohl tyto reaktory postavit. U těch ovšem nejsou přípravy tak daleko. Společnost analyzuje například území elektráren Prunéřov, Ledvice, Mělník a Dukovany. S výjimkou Dukovan tak jde o současné uhelné lokality. Zvažuje se také místo elektrárny Poříčí, kde však už analýza podle doporučila projekt dále nerozvíjet. Důvodem je téměř jistá přítomnost aktivního zlomu v blízkosti lokality, což umístění jaderné technologie vylučuje.



ČEZ v minulých měsících uzavřel memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, Hitachi, , EdF, Westinghouse, KHNP a Holtec.



Malé modulární reaktory se podle expertů na jadernou energetiku od velkých jaderných bloků liší především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou Naopak provoz by mohl být podobný. Jejich využití je podle expertů vhodné jako náhrada současných uhelných elektráren. Cena staveb zatím jasná není, závislá bude na řadě podmínek.