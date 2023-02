Začátek týdne ve znamení nahrazování ztrát

Do nového týdne akciové trhy vykročily růstově a korigují ztráty, které nabraly v minulých dnech. Svou roli zřejmě hraje snaha využít nižší ceny ke vstupu do pozic, přičemž v rámci nových zpráv se silný pozitivní impuls hledá těžko.



Zatímco DAX nebo AEX přidávají 1,6 pct, americké futures jsou v plusu zhruba o půl procenta. Dluhopisy pozitivní vývoj nesdílejí a jejich výnosy jsou v pondělí na vzestupu. Výraznější pohyby přitom sledujeme v Evropě, kde třeba výnos 10Y giltu je 14 bps nahoře. V Německu činí nárůst asi 3 bps. Vytrvalé navyšování výnosů i sázek na agresivnější kroky centrálních bank sice akcie netěší, ale zatím nepřináší ani dramatické ztráty a trhy jsou schopny negativní efekt do značné míry setřást. To je i případ dnešního obchodování.



Eurodolar je dopoledne stabilní u 1,0550, ropa lehce stoupá. Česká koruna si připisuje mírné zisky na obou hlavních párech.



Na programu jsou dnes objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA, tedy tradiční, ale také celkem málo sledovaný náznak budoucí aktivity v průmyslu či na poli investic. Během týdne by mohly větší roli hrát indexy ISM, ale pozornost nyní znovu poutají hlavně inflační rizika a centrální banky.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6303 -0.1201 23.6793 23.6011 CZK/USD 22.3740 -0.2430 22.4570 22.3620 HUF/EUR 379.5529 -0.1314 381.3810 378.1825 PLN/EUR 4.7179 -0.0609 4.7236 4.7115

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3486 0.1500 7.3553 7.3357 JPY/EUR 144.0050 0.0438 144.0090 143.5660 JPY/USD 136.3400 -0.0861 136.4380 136.0040

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8817 -0.2184 0.8837 0.8809 CHF/EUR 0.9936 0.1512 0.9946 0.9921 NOK/EUR 10.9558 -0.0365 10.9783 10.9326 SEK/EUR 11.0722 -0.0686 11.0874 11.0554 USD/EUR 1.0562 0.1285 1.0564 1.0540

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4892 0.1839 1.4932 1.4832 CAD/USD 1.3599 -0.0970 1.3624 1.3587