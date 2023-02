Bezvavlasy zamíří do Evropy jako Bezvado

Společnost Bezvavlasy a.s. dnes představila svůj nový brand, pod kterým hodlá dobývat nové evropské trhy. Značka Bezvado by se měla letos poprvé objevit v Maďarsku, kde již firma působí, ale také nově v Rumunsku a Chorvatsku. Společnost by chtěla do 5 let operovat celkem na více než 10 evropských trzích.

V Maďarsku nový brand jako první



Společnost Bezvavlasy a.s. dnes operuje v Česku a na Slovensku pod značkou Bezvavlasy, která zůstane pro dané trhy zachována. V polovině tohoto roku bude nasazen nový e-shop v Maďarsku již pod novým brandem Bezvado na doméně bezvado.hu.



Znásobení trhu pro Bezvavlasy



Celkem hodlají Bezvavlasy v roce 2023 vstoupit až na dva nové trhy a v roce 2024 ideálně na další čtyři. Vedle stávajících trhů Česka, Slovenska a Maďarska by se jednalo o znásobení trhu, na kterém v současnosti působí. "Naše expanze bude mířit v první fázi na jih a jihovýchod Evropy. Jednotlivé trhy stále prochází analýzou a vybíráme pořadí a načasování, kdy na ně vstoupíme," komentuje plány předseda představenstva Bezvalasy a.s. Aleš Hudeček. "První dva trhy budou ještě v letošním roce Rumunsko a Chorvatsko. Další trhy pak budou rychle následovat v příštím roce," doplnil.

Chceme růst až na 3 miliardy

Expanze bude také stát na efektivním skladovém hospodářství a logistice. V průběhu roku tak bude otevřeno celoevropské distribuční centrum v Boru na Tachovsku, které pojme obrat zboží až do výše 3 miliardy korun, kam chce firma v následujících 10 letech vyrůst. V roce 2023 očekává společnost růst obratu o +37 % na úroveň 700 – 732 milionů korun.



Stejnojmenný e-shop bezvavlasy.cz, který firma Bezvavlasy a.s. provozuje, je na trhu již od roku 2009. Ze skromných startupových začátků se společnost vytáhla z lokálního na mezinárodního hráče. Kromě Česka, které tvoří 73 % tržeb, operuje i na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2022 firma dosáhla na růst tržeb 14 % na 512 milionů korun při provozním zisku EBITDA 34,1 milionu korun (při EBITDA margin 6,7%). Do 5 let by chtěla společnost operovat na více než 10 evropských trzích a dlouhodobě dosáhnout na tržby až 3 miliardy korun. I za tímto účelem společnost letos otevírá nové celoevropské distribuční centrum v Boru u Tachova. Akcie společnosti se pod tickerem BEZVA.PR obchodují od 1. září 2022 na trhu START pražské burzy a na burze RM-Systém.