Inflace v Maďarsku v červnu klesla o tři desetiny bodu na 3,7 procenta

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Maďarsku v červnu zpomalilo na 3,7 procenta z květnových čtyř procent. Meziroční inflace se tak vrátila k poklesu po dvou měsících růstu za sebou. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil maďarský statistický úřad. V meziměsíčním srovnání zůstaly spotřebitelské ceny v červnu beze změny.



Pokles meziroční inflace byl výraznější, než očekávali analytici. Ti její červnovou hodnotu v anketě agentury Bloomberg odhadoval na 3,9 procenta. Loni v lednu se meziroční inflace v Maďarsku vyšplhala až na 25,7 procenta, což byla nejvyšší úroveň od roku 1996. Od té doby se nepřetržitě snižovala, její pokles se zastavil až letos v dubnu.



Maďarská centrální banka navzdory tomuto přerušení poklesu inflace pokračovala v uvolňování měnové politiky. V červnu snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na sedm procent. K jejímu snížení tak přikročila už podeváté za sebou.



Centrální banka nicméně po červnovém zasedání uvedla, že prostor pro další snižování úrokových sazeb bude ve druhé polovině letošního roku mimořádně omezený. Další zasedání banky se bude konat 23. července.



"Neočekávám, že maďarská centrální banka na příštím zasedání úrokové sazby sníží," uvedl podle agentury Reuters analytik Zoltán Varga z makléřské společnosti Equilor. "Inflace může v dalším měsíci zrychlit," dodal.



Analytik František Táborský ze společnosti ING nicméně předpokládá, že dnešní údaje o inflaci podpoří sázky na to, že úrokové sazby v Maďarsku se ve druhé polovině roku ještě sníží. To by podle něj mělo vést k poklesu maďarského forintu, napsala agentura Bloomberg.



Za červnovým zpomalením inflace podle Vargy stál pokles cen pohonných hmot v první polovině měsíce. "Na konci měsíce ceny pohonných hmot opět rostly, což se projeví v červencových údajích," uvedl Varga.



Česká národní banka (ČNB) v červnu snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 4,75 procenta. Snižování úrokových sazeb zahájila ČNB loni v prosinci, kdy v prvním kroku snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta.



Meziroční inflace v Česku v květnu zpomalila na 2,6 procenta z dubnových 2,9 procenta. Údaje o červnovém vývoji zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) ve středu. Analytici, které oslovila ČTK, očekávají inflaci v rozmezí 2,5 až 2,7 procenta.