Dvojka v e-commerce vlasové kosmetiky Bezvavlasy zvedla tržby o 14 % na klesajícím trhu online nakupování a letos chce zrychlit

Společnost Bezvavlasy a.s., jejíž akcie jsou obchodovány na trhu START pražské burzy, zveřejnila předběžný odhad hospodaření za rok 2022. Tržby druhého největšího online prodejce vlasové kosmetiky u nás vzrostly o 14 % na 512 milionů korun.

Počet unikátních zákazníku meziročně vzrostl o 10 % na 168 tisíc. Počet objednávek vzrostl na 249 tisíc, což představuje také růst o 10 %. Počet objednávek přes mobilní zařízení vzrostl o 13 %. Vyšší dynamiku růstu společnost přisuzuje v červenci nově spuštěnému e-shopu v Česku. Tuzemsko se pak na tržbách společnosti podílelo ze 73 %, Slovensko ze 17 % a Maďarsko z 10 %. E-shop vygeneroval 68,5 % tržeb a wholesale zbylých 31,5 %.



Na úrovni provozního zisku reportuje společnost předběžný provozní zisk 31,2 milionu korun a zisk EBITDA 34,1 milionu korun, což indikuje provozní EBITDA marži 6,7 %. Hospodářský výsledek před zdaněním pak společnost odhaduje na úrovni 33 milionů korun. Veškeré údaje jsou předběžného charakteru, finanční informace se nezakládají na auditovaných datech. Bezvavlasy očekávají zveřejnění finálních výsledků ve výroční zprávě za rok 2022 do 30. 4. 2023.

V roce 2023 očekává společnost růst obratu o +37 % na úroveň 700 – 732 milionů korun. Hlavním motorem růstu bude replikace nového e-shopu na Slovensku a Maďarsku, vstup na nové trhy a otevření nového distribučního centra. Bližší informace k expanzi společnost zveřejní již brzy.

Společnost tak dle předběžných čísel rostla navzdory náročnému roku, který poznamenal celý globální e-commerce. Dle dat společnosti Heureka.cz zakončil úplně poprvé celý český e-commerce rok poklesem o 12 %. „Situace na trhu nebyla ideální v minulém roce, ale přesto jsme dokázali růst. Na původní plány meziroční růstu o 28 % jsme sice nedosáhli, ale o to větší růst čekáme v roce letošním,“ komentuje výsledky Aleš Hudeček, předseda představenstva Bezvavlasy a.s.



E-shop bezvavlasy.cz, který firma Bezvavlasy a.s. provozuje, je na trhu již od roku 2009. Ze skromných startupových začátků se společnost postupně vytáhla z lokálního na mezinárodního hráče. Kromě Česka, které tvoří 73 % tržeb, operuje i na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2021 firma dosáhla na růst tržeb 29 % na 450 milionů korun, provozní zisk EBITDA vzrostl o 46 % na 41,3 milionu korun (při EBITDA margin 9,2%) a čistý zisk po zdanění se více než zdvojnásobil na úroveň 32,6 milionu korun (při net margin 7,2 %).

Do 5 let by chtěla společnost operovat na více než 10 evropských trzích a dosáhnout tržeb 1,3 miliardy korun. I za tímto účelem společnost otevírá nové celoevropské distribuční centrum v Boru u Tachova. Akcie společnosti se pod tickerem BEZVA.PR obchodují od 1. září 2022 na trhu START pražské burzy.