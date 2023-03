Víkendář: Směrem k čtyřdennímu pracovnímu týdnu?

Mohl by čtyřdenní pracovní týden řešit problém vyhoření? Tuto otázku si v souvislosti se zveřejněním výsledků nové studie zaměřené na toto téma kladli na Yahoo Finance. Studie se týkala 61 společností ve Velké Británii a zjišťovala, co se stane, pokud zaměstnanci budou pracovat jen 80 % času s nezměněnou mzdou. Podle výsledků se zlepšilo „mentální zdraví“ zaměstnanců sledovaných firem, nový systém může mít pozitivní dopady i na produktivitu.



O tématu na Yahoo Finance hovořila ekonomka Boston College Juliet Schor. Podle ní popsaný systém přináší výborné výsledky na straně spokojenosti zaměstnanců. Týká se to široké škály měřítek od celkového stresu, mentálního zdraví, míry vyhoření až po únavu či lepší spánek. Na straně společností se pak snížil obrat zaměstnanců, zlepšila se jejich docházka do zaměstnání a také některá finanční měřítka.



Podle studie chce asi 90 % testovaných zaměstnanců u testovaných společností pokračovat dál v systému čtyřdenního pracovního týdne, asi 15 % z nich by nevyměnila návrat ke starému systému „za jakékoliv peníze“. Více než polovina hovoří o zvýšené schopnosti pracovat. Podle expertky je pak nový systém výhodný pro obě strany, tedy jak pro zaměstnance, tak pro společnosti.







Obrat zaměstnanců během testovacího půl roku klesl v průměru o 57 %, firmy zvýšily své tržby o 1,4 % a zlepšila se produktivita. Schor k tomu dodala, že za ní chodí nové společnosti, které mají problém se získáváním nových zaměstnanců nebo udržením těch stávajících. Nový systém chápou jako výraznou konkurenční výhodu na trhu práce a jeví o něj zájem. Během zmíněného testu přitom neklesl počet týdenních odpracovaných hodin ze 40 na 32, protože někteří zaměstnanci museli pracovat pár hodin i ve svém volném dnu. Nicméně zhruba se nová pracovní doba v průměru skutečně rovnala 32 hodinám týdně.



Podle expertky testy ukazují, že systém čtyřdenního pracovního týdne je skutečně proveditelný pro řadu firem. Změna organizace a procesů eliminuje pokles množství odpracovaných hodin, lidé jsou spokojenější a jsou schopni podat stejné výsledky jako s delším pracovním týdnem. Schor tak míní, že do značné míry jde jen o rozšíření povědomí o tom, že alternativa skutečně funguje.



Ekonomka zmínila, že do testu se zapojily firmy, které mohly mít větší prostor pro přechod na nový systém. Ne každá „náhodná“ společnost by tak mohla v krátké době dosáhnout stejného úspěchu. Některé firmy například vyžadují plné nasazení po celých pět dní v týdnu. Za příklad expertka uvedla některé společnosti v oblasti zdravotní péče. Pokud by i takové firmy chtěly přejít na nový systém, musely by více využívat služby. I ony ale podle expertky budou řešit to, že své zaměstnance přetěžují a ti nejsou spokojení. A i to nese své náklady. Ve výsledku tak může být systém čtyř pracovních dnů vhodný pro všechny.



Zdroj: Yahoo Finance