Kolabující banky jako požehnání? Akcie obracejí nahoru

Americké i evropské banky dál trpí. Bank si už prošla pozastavením obchodování a je dole o 70 procent. Jinde na trzích však vidíme úplně jiný obrázek. Akciové indexy na Wall Street stoupají, přičemž S&P 500 roste o 0,6 pct a Nasdaq Composite přidává asi 1,4 procenta. Evropské indexy zatím jen lehce korigují stále výrazné ztráty. Např. DAX je dole o 2,8 pct.



Dluhopisy pokračují v nastoleném trendu. Masivní propady výnosů poslaly kratší splatnosti v USA i Evropě dolů i přes 50 bazických bodů. A pokud se podíváme dál: Roste zlato, ropa rychle maže ztráty, výrazně se daří technologickým firmám (hlavně těm rizikovým), strmě rostou kryptoměny.



Řada aktiv v podstatě oslavuje, že dočkala otočky Fedu, na kterou si dlouho dělala zálusk a s kterou to poslední týdny vypadalo bledě. Nyní je tu, aspoň tedy v očekáváních - trh počítá, že Fed dospěje k vrcholu příští týden či na květnovém zasedání a pokračování už bude jen směrem dolů.



Trhy zůstávají hodně turbulentní a nálady se mohou přelévat různými směry. Dnes však opět sledujeme tendenci si z možných variant vybírat to nejlepší. Propad očekávání a výnosů podle nás už vypadá dost přestřeleně. Namalovaná otočka Fedu by odpovídala situaci, kdy čelíme vážnému systémovému riziku a ekonomika kvůli tomu míří do recese. To není zrovna důvod k oslavám na akciích. Samozřejmě je tu i varianta, že problém s bankami je okrajový a brzy utichne. Pak má ale Fed daleko méně důvodů takto vyměknout, protože inflace sama nezmizí.



Eurodolar úvodní zisky sice korigoval, ale zlepšení nálady vůči riziku mu je později přihrálo zpět, takže se obchoduje na 1,0730. Koruna zůstává pod lehkým tlakem a odpoledne na tom mnoho nezměnilo. Vůči euru slábne na 23,74.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7404 0.7598 23.7638 23.4746 CZK/USD 22.0995 -0.0407 22.2790 21.9845 HUF/EUR 393.3044 2.8692 393.6671 381.0890 PLN/EUR 4.6835 0.5360 4.7052 4.6689

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3540 -0.2076 7.4092 7.3191 JPY/EUR 143.1150 -0.4676 144.3976 141.3730 JPY/USD 133.2565 -1.2595 135.0245 132.3490

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8832 -0.1978 0.8864 0.8812 CHF/EUR 0.9779 -0.2475 0.9838 0.9713 NOK/EUR 11.3255 -0.0738 11.4322 11.2623 SEK/EUR 11.3820 0.0123 11.4805 11.3390 USD/EUR 1.0741 0.3179 1.0742 1.0654

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4981 -0.7800 1.5193 1.4888 CAD/USD 1.3702 -1.0168 1.3802 1.3677