Obrat FIXED.zone vloni vyrostl o pětinu, značce se dařilo doma v Česku i v zahraničí

Téměř o pětinu (19 %) zvýšil v roce 2022 obrat český výrobce a distributor příslušenství pro mobilní zařízení, společnost FIXED.zone. Dosažený obrat 375 milionů korun významně překonal plán, který byl jako odhad pro tento rok prezentován investorům v říjnu 2021 při vstupu FIXED.zone na pražskou burzu. Společnost v minulém roce prodala celkem dva miliony kusů příslušenství (meziročně +14 %).



V souladu s prezentovanými plány se podařilo zvýšit podíl obratu ze zahraničních trhů z 8,9 % v roce 2021 na 13,2 % v roce 2022. V roce 2023 cílí FIXED.zone zvýšit podíl zahraničního obchodu na 20 %. Společnost zahájila prodej v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a Polsku, obchodní spolupráci navázala i na několika dalších evropských trzích.



“I přes očekávanou obtížnou situaci na trhu s elektronikou plánujeme udržet i v roce 2023 meziroční růst o dvacet procent. Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu na produkty i marketing značky FIXED od našich zahraničních partnerů. A právě díky rozvíjejícím se vztahům s partnery působícími na evropském trhu hodláme doručit skvělé výsledky svým akcionářům i v roce 2023,” nastínil záměry pro letošní rok Daniel Havner, zakladatel a akcionář FIXED.zone.



Největší zájem měli zákazníci v roce 2022 o výrobky FIXED.zone určené pro ochranu svých zařízení a o rychlé nabíjení pro mobilní telefony a tablety. Velmi úspěšný byl sortiment bezdrátového nabíjení a zejména nabíjecí stanice, které umí nabíjet současně více zařízení (telefony, sluchátka, hodinky). Nejdynamičtější růst zaznamenaly kategorie, které byly pro FIXED nové – příslušenství pro chytré hodinky, stylusy pro smartphony a tablety.



„Plány FIXED.zone pro rok 2023 jsou velmi ambiciózní, cílíme na udržení růstu obratu v řádu dvaceti procent. Že jde o plán realistický ukazují pozitivní výsledky v lednu a únoru letošního roku, kdy jsme dosáhli meziročního růstu obratu o 22 procent,“ uvedl generální ředitel FIXED.zone Jan Moravec.



Prodeje v příštích měsících by mělo podpořit uvedení hned několika novinek na trh. "Ve FIXED.zone máme vždy rozjetých několik vývojových projektů, které mají ambici posunout dál nejenom značku, ale často i celý obor. Významně jsme pokročili v projektu výroby pouzder z recyklátu, či úspěšně prošli certifikačním procesem vlastních chytrých lokátorů u společnosti . A to je jen zlomek toho, na co se mohou naši zákazníci letos těšit," doplnil Daniel Havner.



Českobudějovická firma FIXED.zone vyvíjí a vyrábí příslušenství k telefonům, tabletům a nositelné elektronice pod značkou FIXED, které je chrání nebo zjednodušují jejich používání. V Prostějově vlastní a provozuje FIXED.zone od roku 2014 rukodělnou výrobu luxusních kožených peněženek a pouzder. Společnost v současnosti zaměstnává více než 90 lidí. Od listopadu 2021 se akcie FIXED.zone obchodují na trhu START Burzy cenných papírů Praha.

