Tržby FIXED.zone stouply za tři čtvrtletí o více než pětinu, míří k překonání loňského obratu

Český výrobce příslušenství pro chytré telefony, tablety a nositelnou elektroniku FIXED.zone zvýšil za letošní první tři kvartály tržby o 22 %. Na konci roku by celkové tržby měly dosáhnout 388 milionů korun, v roce 2021 to bylo 315 milionů Kč. Firma, s jejímiž akciemi se obchoduje na trhu START pražské burzy, to uvedla v dnešním sdělení na svém webu.

„Za letošní rok budeme mít zhruba o pětinu vyšší tržby. Výrazně navyšujeme počty prodaných kusů příslušenství. Posilujeme vývoj vlastních produktů, expandujeme na nové trhy, například v Holandsku, Portugalsku, Polsku a Francii, chceme navýšit výrobu v ČR a v neposlední řadě chceme výrazně posílit povědomí o značce FIXED,“ uvedl Daniel Havner, zakladatel společnosti FIXED.zone.

FIXED.zone také ve spolupráci s agenturou WMC Grey vytvořila svou první komunikační kampaň.

„Agentura WMC Grey nám pomocí svého brand boostingu pomohla velmi přesně definovat své kořeny, účel značky a dát řád naší komunikaci tak, aby značka hovořila srozumitelně ke svým zákazníkům. Obzvláště se mi líbí definice účelu značky – rozšířit potenciál chytrých zařízení v reálném životě, která jednoduše popisuje poslání značky FIXED,“ dodává Daniel Havner.

Českobudějovická značka FIXED vyvíjí a vyrábí příslušenství k telefonům tabletům a nositelné elektronice, které je chrání nebo zjednodušují jejich používání. V Prostějově vlastní a provozuje FIXED.zone od roku 2014 rukodělnou výrobu luxusních kožených peněženek a pouzder. Společnost v současnosti zaměstnává více než 90 lidí. Od listopadu 2021 se akcie FIXED.zone obchodují na trhu START pražské burzy.

Zdroj: FIXED.zone