Komerční banka, a.s.: Informace o konání řádné Valné hromady KB

Komerční banka, a.s.

IČ 45317054



Společnost Komerční banka, a.s. zveřejnila pozvánku na řádnou Valnou hromadu Komerční banky, a.s., která se bude konat dne 20.04.2023, více informací v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde.



Pozvánka a podklady jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Komerční banky, a.s. na přiložených odkazech:

https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend

https://www.kb.cz/en/about-the-bank/for-investors/shareholders-shares-and-dividends/general-meetings-and-dividend-payment

(komerční sdělení)