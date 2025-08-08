Ifo: Hospodářské oživení v Německu nadále brzdí nedostatek zakázek

Více než třetina německých podniků se nadále potýká s nedostatkem zakázek, což představuje významnou překážku pro oživení německé ekonomiky. Na základě svého průzkumu v podnikovém sektoru o tom v pátek informoval mnichovský ekonomický institut Ifo.
Nedostatek zakázek v červenci podle průzkumu hlásilo 36,7 procenta německých firem. To představuje pouze nepatrný pokles ve srovnání s předchozím průzkumem z dubna, podle kterého podíl podniků stěžujících si na nedostatek objednávek činil 37,3 procenta.
"Navzdory mírnému pokroku ještě není to nejhorší za námi," uvedl vedoucí průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe. "Přetrvávající nedostatek zakázek zůstává hlavní překážkou pro výraznější hospodářské oživení," dodal.
Problémy s nedostatkem zakázek v červenci polevily v sektoru služeb, zatímco v průmyslu se zvýšily. Například v automobilovém sektoru se podíl firem, které si stěžovaly na nedostatek objednávek, zvýšil na 42,6 procenta z dubnových 35,4 procenta.
Německo je největší ekonomikou v eurozóně. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
Spolkový statistický úřad koncem července oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta po nárůstu o 0,3 procenta v předchozích třech měsících.
Mezinárodní měnový fond (MMF) v červenci předpověděl, že německá ekonomika letos vykáže růst pouze o 0,1 procenta po loňském poklesu o 0,2 procenta. V příštím roce pak MMF očekává zrychlení tempa růstu na 0,9 procenta.