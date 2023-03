Pozitivní úvod týdne na Wall Street

Dnešní obchodování v USA se neslo v pozitivním duchu, ačkoliv ráno tak futures na hlavní akciové indexy rozhodně nevypadaly. Tématem číslo jena byla i dnes "bankovní krize" a to nejen v USA, prim hrály dnes zprávy z Evropy - konkrétně o víkendu domluvené převzetí Credit Swiss jejím rivalem . Trhy nakonec vyhodnotily situaci jako "menší zlo" než kdyby Credit Swiss padla, ovšem pro držitele dluhopisů to vyšlo v podstatě na stejno. tak koupila, zdá se, poměrně levně svého největšího konkurenta. Rovněž v případě amerických bank došlo k mírnému uklidnění situace, ovšem zdaleka není vyhráno - například Bank dnes propadla o dalších 47 % a dostala se tak až na úroveň 12,18 USD za akcii (ještě před měsícem stála cca 150 USD za akcii). Rovněž tradiční velké banky v závěru dne odepsaly úvodní zisky (Bank of America -0,3 %, -0,4 %, -0,7 %).

Nejlépe se dnes vedlo energetickému sektoru (Chevron +1,5 %, Mobil +2,6 %, +2,5 %) díky růstu cen ropy o přibližně 1 %, respektive spíše díky zastavení propadu cen černého zlata z minulého týdnu. Velmi slušný den mají za sebou i telekomunikace (AT&T +2 %, +1,7 %). Smíšený vývoj jsme pak mohli pozorovat v případě technologického sektoru (Apple +1,6 %, Alphabet -0,5 %, -2,6 %, +1,7 %, AMD -1 %, 0,7 %, Meta +1,1 %).

Zlato, které ráno atakovalo psychologickou hranici 2000 USD za trojskou unci se nakonec díky uklidnění na akciovém trhu mírně propadlo a zakončilo den na ceně 1978,6 USD/trojská unce.