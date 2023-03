ČNB loni vykázala rekordní ztrátu 411,9 mld. Kč způsobenou vyššími sazbami vyplacenými bankám a poklesem hodnoty portfolií

Tak jsem si právě přečetl zprávu o výsledku hospodaření ČNB. Ani slovo o řízení rizik. Ve vztahu k devizovým aktivům se ČNB chovala v podstatě stejně jako SVB. Nakoupila zahraniční státní dluhopisy a riziko růstu úroků nechala volně působit na takto nakoupené dluhopisy. To vše v době enormní inflace, kdy bylo jasné úplně všem, že úrokové sazby porostou a ceny dlouhodobých dluhopisů razantně klesnou. Nevím jestli to je nezměrné diletantství, nebo to má nějaký hlubší význam. Typuji to první... Výsledkem je ztráta 151 miliard jen na poklesu cen těch dluhopisů. Pokud by ČNB potřebovala použít devizové rezervy ve větším rozsahu, byla by nucena všechny aktuální ztráty realizovat, stejně jako se to stalo SVB. Nezajištění proti úrokovému riziku by bylo pochopitelné, pokud by úmyslem bylo držet dané dluhopisy do splatnosti. Pokud ale jde o devizové rezervy, pak je třeba, aby tyto byly kdykoliv k dispozici a zajištění proti úrokovému riziku by umožnilo prodat tyto dluhopisy kdykoliv bez ztráty a následně je použít k případné intervenci na devizovém trhu. Přistupovat k devizovým rezervám jako k dlouhodobým investicím mi přijde prostě nepřípadné. Možná to souvisí s tím, že guvernérova původní profese jsou investice a spekulace na finančních trzích...

Richard Fuld