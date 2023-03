Komentář: Česká národní banka na lehce jestřábí vlně

Česká národní banka podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny a současně trhům doručila lehce jestřábí komentář. Zásadní sdělení je následující - bankovní radě nelíbí současné sázky trhů na brzký pokles sazeb, první již v horizontu - tedy v červnu.

Guvernér Aleš Michl ve svém vystoupení několikrát zdůraznil, že sazby ještě mohou jít teoreticky dál vzhůru. Zvlášť citlivá bude pravděpodobně bankovní rada na dynamiku mezd - dvoucifernou dynamiku mezd v průmyslu a ve stavebnictví na začátku tohoto roku centrální bankéři vnímají jako riziko a budou se o ni podle guvernéra detailněji bavit v květnu v souvislosti s novou prognózou. Na květnovém zasedání se tak podle Aleše Michla dál budou centrální bankéři rozhodovat buď pro růst, nebo pro stabilitu sazeb.

Naopak jako proti-inflační riziko vnímají centrální bankéři prudší ochlazení spotřebitelské a investiční poptávky - ČNB byla překvapena o něco výraznějším poklesem spotřeby na konci roku 2022.







My další růst sazeb v Česku považujeme za málo pravděpodobný. Na druhou stranu nehledě na tržní očekávání dlouhodobě komunikujeme první pokles sazeb až na konci tohoto roku (Q4 2022), ve chvíli, kdy se inflace bude nacházet v blízkosti úrovně základní sazby ČNB. Současně jsme toho názoru, že po otočení měnově-politického kormidla sazby mohou jít relativně rychle směrem dolů (na 6,00% na konci roku 2023 a na 3,50% na konci roku 2024).

Přetrvávající nižší ceny energií totiž vylepšují náš střednědobý inflační výhled - zvyšují pravděpodobnost, že na začátku roku 2024 inflace skutečně klesne do blízkosti cíle centrální banky. Souhlasíme však s ČNB, že rizika a nejistoty spojené s inflačním výhledem zůstávají vysoké a centrální banka by proto s obratem v měnové politice neměla spěchat.



Dnešní lehce jestřábí sdělení může poslat vzhůru nejkratší konec české křivky a je bezesporu dobrou zprávou pro českou korunu. Naopak výnosy na delším konci křivky by příliš ovlivnit neměla.