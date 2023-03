Výhled technologických firem a změny vyvolané zákazy TikToku

Jen v letošním roce propouštělo zaměstnance 403 technologických firem a počet propuštěných dosáhl více než 110 tisíc. Informuje o tom Yahoo Finance. Dan Howley zde připomněl, že propouštěly i firmy jako či a „více bude pravděpodobně následovat v následujících týdnech“. Po několik let přitom v tomto odvětví vládl opačný trend, firmy během pandemie expandovaly a zvyšovaly své kapacity. Jaký by mohl být další vývoj?



Howley se domnívá, že přichází doba, kdy technologické společnosti budou najímat méně lidí a budou více selektivní. To znamená, že se budou cíleně zaměřovat jen na některé oblasti. Jednou z nich může být umělá inteligence, o které se nyní hodně hovoří a které se chce věnovat řada firem. Podle experta je část z toho jen novým módním trendem, který zase pomine. Část ale ne.







Allie Garfinkle se na Yahoo věnovala shrnutí posledních čtvrtletních výsledků velkých technologických firem. U Applu poukázala zejména na to, že nyní jeho produkty celosvětově používají přibližně dvě miliardy lidí. Tedy asi 20 % populace. Poslední výsledky firmy tedy nemusely krátkodobě potěšit, ale podle některých názorů má firma před sebou dobrou dlouhodobou budoucnost danou právě silnou bází uživatelů.



Microsoft podle expertky svými výsledky také nepřinesl žádné velké pozitivní překvapení. I u něj se ale rýsuje dobrý dlouhodobý výhled, a to v souvislosti s používáním a rozvojem umělé inteligence. Přesněji řečeno s chatbotem ChatGPT, do kterého firma investovala.



Garfinkle míní, že toho bude nyní investorům muset hodně dokazovat. Týká se to snahy o snižování nákladů a také cloudových služeb. U nich totiž firma nedosáhla na očekávání. Jde přitom o oblast, na kterou je v případě této společnosti upřena velká pozornost a by měl ukázat, že tu je schopen dosáhnout očekávaného růstu.



U společnosti Meta expertka vyzdvihla plán odkupů akcií a snahu o zvýšení efektivity. Ta se projevuje i velkým množstvím propuštěných zaměstnanců. Na straně samotných akcií pak Garfinkle připomněla, že technologickému sektoru neprospívá růst sazeb. Jelikož pak Fed indikuje pokračující zvyšování sazeb, na makroekonomické rovině bude sektor spíše brzděn.



Na Yahoo se následně diskutovalo i o zákazech TikToku. K nim přistupují například některé evropské země u zařízení státních úředníků a příčinou jsou obavy ze zneužití dat. Garfinkle si tipuje, že z tohoto trendu by mohla nejvíce těžit společnost Snap. K tomu připomněla, že Google „masivně investuje do Youtube Shorts“ a Meta „se připravuje na chvíli, kdy TikTok nebude takovým konkurentem“. V tomto segmentu trhu by každopádně mohl přijít „masivní posun“ a Garfinkle dodala, že analytici, se kterými hovoří, zmiňují jako vítěze nejčastěji zmíněný Snap.



Zdroj: Yahoo Finance